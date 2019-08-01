又是白衣人？ 反送中遭煙火攻擊7傷

2019-08-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港警方以「公安條例」的「暴動罪」控告四十四名七月廿八日在中環、上環參與「反送中」活動的民眾，引發逾千人卅日晚間包圍葵涌警署，期間警方一度舉槍對準群眾，並施放胡椒噴霧強制驅離；卅一日凌晨在天水圍警署外，還有一輛疑似元朗黑道人士駕駛的「神秘轎車」發射煙火攻擊民眾，導致七人受傷。

前述被告卅一日出庭，全數以一千港幣（約四千台幣）交保候傳。彭博指出，港府祭出英國殖民時期處理左派的「暴動罪」，顯示立場轉強硬。

香港媒體報導，天水圍天秀球場附近的「藍儂牆」外，卅日有三名青年與人爆發衝突被捕，隨後數百名民眾前往天水圍警署要求放人。卅一日凌晨二至三時許，突有一輛黑色轎車疾駛而過，向群眾發射至少十枚煙火，造成七人受傷。經查車主疑似元朗黑道人士。

颱風逼近之際，數百人冒著風雨，撐傘在東區裁判法院外聲援四十四名「暴動罪」被告，高喊「光復香港，時代革命」及「沒有暴動、只有暴政」等口號。「公安條例」的立法背景，是一九六七年英治時期的左派暴動，之後於七○年將「暴動罪」列入，最高可判刑十年。公民黨議員郭家麒等民主派人士指出，警方指控的罪名不合理，因為元朗白衣人攻擊事件，警方拘捕十二人，控罪卻是罪責較輕的非法集結。

民主派批暴動罪不合理

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基痛批，公安條例的「非法集結」及「暴動」定義廣泛且措辭含糊，被告是否有公平辯護的機會，令人質疑；港府以模糊罪名檢控示威者，似乎旨在嚇阻港人未來參與抗爭行動，且無視警方過度使用武力，無法確保港人和平集會的權利。

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