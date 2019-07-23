印度月球飛船二號 發射成功

2019-07-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕印度二十二日在全國民眾與總統柯文德（Ram Nath Kovind）等七千名政商要員的見證下，達成「歷史性」的太空探索成就。繼一週前因技術問題在最後關頭取消發射任務後，印度「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）在當地時間二十二日下午二時四十三分（台灣時間二十二日下午五時十三分），從安德拉邦（Andhra Pradesh）南部斯里赫里戈達島的「薩提希達萬太空發射中心」成功發射升空。

將成第四個成功登月的國家

印度「月球飛船二號」預計九月六日或七日在月球南極附近登陸；倘若成功著陸，印度將成為繼美國、前蘇聯、中國之後，全球第四個成功登陸月球的國家。印度「月球飛船二號」登月成功後，將在月球留下印度國旗和徽章等永久記號，其上搭載的月球探測車「普拉岡」（Pragyan），則將對迄今尚未有其他國家研究過的特定月球表面區域進行探測與分析。

印度總理莫迪在辦公室觀看「月球飛船二號」發射任務後，推文指稱這是印度輝煌歷史中必須銘記的特殊時刻，「每個印度人今天都非常自豪」，該項登月任務顯示印度科學家的實力及十三億印度人拓展科學新領域的決心，獨一無二的「月球飛船二號」將探索月球南極在過去沒有任何月球任務曾採集樣本的區域。

印度「月球飛船二號」選在月球南極附近登陸，係因二○○八年發射升空的「月球飛船一號」（Chandrayaan-1）在月球南極附近丟下探測器後，成功證實月表有水。重約兩千四百公斤的「月球飛船二號」，包括軌道飛行器、月球登陸器和探測車，由印度太空研究組織（ISRO）與俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）耗資一．四億美元（約四十三．九億台幣）共同研製。

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