歐洲議會撐香港 禁售港警裝備

2019-07-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐洲議會多國跨黨派議員聲援香港，八十五名議員於十七日提交動議，呼籲港府撤回「送中條例」，並進行民主改革，譴責中國干預香港內部事務，促請北京堅守「中英聯合聲明」，並要求歐盟禁止向港警提供鎮暴裝備等。該動議於十八日進行二十分鐘辯論後，獲得多數議員支持通過，將指示歐洲議會議長，將決議案轉交歐盟執委會、歐盟二十八國領袖、歐洲理事會、香港和中國政府。該決議案雖不具拘束力，但仍會影響歐盟外交政策。

這是歐洲議會自一九九七年香港主權移交中國以來，首度針對香港提出制裁，要求禁售「群眾管制裝備」與非致命性武器。包括歐洲議會副議長卡斯塔爾多等重要人物都加入簽署。議案將促請港府獨立調查警方過度使用武力的爭議，立即釋放和平示威者，並且撤回控訴；籲請歐盟會員國及國際社會對中國實施適當的武器出口控制，以免中國及香港獲得可以侵犯人民基本權利的科技。

要求中國釋放桂民海

另外，議案也要求港府正式撤回「送中條例」，進行「系統性改革，實行特首及立法會直接選舉」；要求中國政府釋放香港銅鑼灣書店股東、瑞典公民桂民海。議案並且關注香港的新聞自由，指稱香港記者面臨空前未有的壓力，在報導中國敏感議題時自我審查增加。

對此，中國外交部駐港公署發言人回應，該項議案混淆是非，通篇充斥著無知、偏見與虛偽的「雙重標準」，中方予以強烈譴責，不容外國干預內政。

根據「南華早報」引述匿名中國官員報導，主管香港事務的「中共中央港澳工作協調小組」組長韓正，持續收集和整理前線官員的報告及建議，將向中共高層提交新的治港戰略，包括處理香港「暴力」抗爭的立即戰略，以及可能導致整頓香港英式治理的長期計畫，但不包含訴諸軍事手段來解決問題。

消息人士透露，北京現階段仍相信，當今危機最好由港府處理，中南海不應直接涉入。避免流血及維持香港「高度穩定」的原則依然不變，此時撤換特首林鄭月娥只會亂上加亂，目前北京採取「引蛇出洞」的策略，亦即會繼續採取守勢，待敵方露出其意圖及策略。至於香港警察是維持和平穩定的關鍵力量，一定要「不計代價」給予支持。

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