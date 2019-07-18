維他命等補充劑 多數無益健康

2019-07-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為了健康而買一堆營養品來吞嗎？專家認為這筆錢幾乎可以省下來。因美國最新研究顯示，維他命、礦物質等膳食補充劑，大多其實無助長壽，也難以預防心血管疾病。

營養補充劑在美國不須處方，民眾可於藥房逕自購入，多達五十二％美國人每天至少攝取一種，總計全美一年吞掉三一○億美元。為了確認服用實效，美國約翰．霍普金斯醫院研究人員取用二七七起既有臨床試驗資料，涵蓋九十九．二一二九萬名受試者數據，包括營養補充劑、膳食干預措施廿四項，加以分析後，得出上述結論，九日登上《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）。

維生素Ｂ６、維生素Ａ、綜合維他命、抗氧化劑、鐵等，對於降低死亡率或心血管疾病風險，皆不見明顯效果，所幸多數營養補充品吃了也無害。不過，鈣和維生素Ｄ並用，有機會提高中風風險。研究發現，對某些人而言，可能具有健康益處者是葉酸與Omega-3脂肪酸，前者可避免中風，後者也有助降低心肌梗塞、冠狀動脈疾病風險。

另一方面，飲食干預措施的效果並不如各界長期推廣，減少脂肪攝取竟無法有效降低死亡率或心血管疾病發生率。但低鹽飲食確實對健康有益，可降低正常血壓者的死亡風險，以及高血壓人士的心血管疾病死亡率。

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