新疆再教育營曝光 澳洲要中國放人

2019-07-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）近日播出關於新疆「再教育營」的特別報導，形容北京在當地建立「全球最大監獄」，利用集權手段對穆斯林維吾爾族人進行種族清洗。對此，中國駐澳大使館抨擊，ABC對新疆的報導是「謊言、曲解及偏見」。

ABC電視節目「四角」（Four Corners）於十五日播出新疆專題，影片中訪問了澳洲的維族人士。他們描述自己在新疆「再教育營」的家人，被送到紡織工廠裡強迫勞動，但在澳洲的零售商包括「Target」、「Cotton On」、「Ikea」和「H＆M」等卻使用來自新疆的棉花。

此外，節目也揭露，澳洲雪梨科技大學（UTS）曾對與中國電子科技集團（CETC）的合作進行審查，金額達一千萬澳元（約一．二一億台幣），該集團發展了一款手機應用程式追蹤新疆穆斯林。澳洲科廷大學（CU）一名助理教授則被發現幫助中國發展人工智慧（AI）監控少數民族，該校已重新檢視其研究流程。

在今次節目西，澳洲維族男姓公民阿布杜沙蘭（Sadam Abdusalam）譴責，中國對維族及其他新疆穆斯林的廣泛起訴，他的澳藉兒子路特菲爾（Lutifeier）及維族妻子伍麥爾(Nadila Wumaier）在新疆遭到拘留。澳洲政府十七日再度敦促北京准許讓這兩母子離開中國。

對此，中國駐澳大使館抨擊，該專題充滿對新疆的「謊言、曲解及偏見」，以「荒謬的邏輯」誤導觀眾」。該使館官網聲明也寫道，該節目製作人對中國完全無知，對法治完全沒有尊重。

此前，「四角」節目組也曾於今年三月推出名為「干涉」的專題，揭露北京在澳洲政治的秘密活動，前年六月也曾推出題為「勢力與影響」的震憾報導，提到中國當局秘密滲透澳洲。

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