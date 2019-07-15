中國「社會信用評分」網站 刪港澳台欄目

2019-07-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港政府政制及內地事務局局長聶德權十三日透過「臉書」表示，經港府與北京當局相關部門反映和溝通後，中國國家公共信用信息中心「信用中國」官方網站已將不會實施「社會信用評分」制度與體系的香港、澳門、台灣欄目，從「地方信用網站」網頁刪除，「以免產生誤會」。

此前，中國廣東省政府五日印發《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計畫（二○一八至二○二○年）》，顯示中方二○二○年前將在香港、澳門等地建立「社會信用評分」制度與體系，引發輿論關切。而「信用中國」官網當時也在其「地方信用網站」網頁內，條列出香港、澳門、台灣欄目，但沒有附上網站連結。

港府九日已表示，相關文件揭露的建設計畫和發展綱要，只適用於廣東省，澄清港府不會在香港施行「社會信用體系」。中國自二○一四年開始逐步建設評分與監控機制不透明的「社會信用體系」，評鑑分數未達標準的民眾，將面臨無法貸款、購買機票或火車票等諸多限制。

直此港人因反對港府修訂「逃犯條例」而發起大規模抗爭之際，這套由中國政府定義、用來限制或引導民眾行為的「獎善罰惡」制度，可能在三年內引進香港，進一步引發香港各界反彈。中國媒體「財新網」曾報導，社會信用體系的許多評分項目和個人信用無關，而且容易造假、尋租，產生嚴重弊端。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法