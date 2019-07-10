關注香港 美副總統彭斯接見黎智英

2019-07-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副總統彭斯、國務卿龐皮歐八日在華府接見香港「壹傳媒」創辦人黎智英，黎向兩人表達對香港「逃犯條例」修訂法案，以及香港自治的關切。對此，中國外交部聲明，堅決反對外部勢力干預香港事務，並痛批黎是「民族敗類、香港罪人」。

國務卿龐皮歐同日也會黎 美媒稱此舉「罕見」

美國「自由亞洲電台（RFA）」及香港「南華早報」介紹黎智英除了是壹傳媒創辦人外，也是「民主運動人士」、「以其支持民主立場著稱」；「美國之音（VOA）」中文網則指龐皮歐接見黎智英是「罕見」。美國高層官員接見黎智英的前一天，香港才再度有數十萬人在九龍遊行，到許多中國人進出香港的西九龍高鐵站，直接向中國民眾傳達香港「反送中」抗爭緣由。

美國國務院發言人奧塔加斯（Morgan Ortagus）聲明指出，龐皮歐接見「香港商人暨出版商」黎智英，他們「討論了有關於香港修訂逃犯條例的發展及香港在『一國兩制』架構下自治狀態」。黎的得力助手、壹傳媒高層賽門（Mark Simon）表示，「雙方針對香港人權狀況及更宏觀地與中國、台灣關係有建設性的討論」，黎智英「向龐皮歐表達對美國政府關注人權的感謝，並敦促國際持續關注香港及中國做出的承諾」；黎智英在白宮與彭斯的會談涉及相同議題。

一個月前，龐皮歐才公開會晤香港立法會民主派前議員李柱銘率領的反修訂逃犯條例代表團，會後發表聲明，對香港修訂該法威脅香港法治表示關切。三月間，彭斯也在美國會晤香港民主派人士。

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