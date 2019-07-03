港警棄守立法會 疑佈空城計

2019-07-03

事件發生前5小時 就已錄好譴責影片

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」運動訴求遲遲未獲港府回應，導致部分示威者在一日晚間佔領立法會。然而，原本重兵駐守的警方突然撤退，任由示威者「長驅直入」；警方錄製的譴責暴力影片，也被發現片中警官所戴手錶時間有誤，竟比事件發生早五小時！種種疑點令各界質疑港府密謀「空城計」，誘使示威者闖入，藉此凸顯其漠視法紀。

疑誘示威者闖入 凸顯漠視法紀

由於特首林鄭月娥對撤回法案、問責下台、調查警方施暴等訴求「已讀不回」，數千名示威者一日衝進立法會。警方原先調派配備長棍、長盾、催淚槍彈等武器的員警，在現場嚴加戒備，甚至舉出代表即將動用「武力」的紅牌，與示威者從午後一直對峙到晚間。然而，晚間九時許，立法會大樓內員警突然分批撤退至政府總部，任由示威者闖入。

隨後，立法會「建制派」四十二名議員連署發表聲明，嚴厲譴責暴力行為，卻對警方「怠忽職守」、未在現場保護大樓隻字未提。警務處也發布影片譴責「暴徒」，揚言警方即將清場。然而，負責宣讀聲明的警察公共關係科總警司謝振中，被發現所戴手錶的時間顯示為下午五時左右，但影片是在晚間十時半發布，疑似「預知」稍晚會有示威者闖入立法會，被香港網友諷為「未來警察」。對此，警察公共關係科回應，有關短片並非預先錄製，而是於晚上十點二分至十二分製作後，隨即上傳社群媒體播放，以向市民即時傳達訊息。

針對外界指控警方設下「陷阱」，警務處長盧偉聰予以否認，聲稱警方當時防衛立法會大樓已近八小時，場外示威者多達三萬多人，且有人刻意破壞電箱、切斷大樓照明，還有人朝警方施放白色煙霧；而警方在室內可使用武力非常有限，且不知煙霧是否有毒，又擔心發生人踩人等警民不愉快事件，因此在別無選擇下暫時撤退，以重新商討策略。

然而，香港中文大學政治與行政學系副教授周保松對上述說法嗤之以鼻，指盧的回答「荒唐」，似在表達「示威者實在太厲害，警方招架不住，所以必須退避三舍」，「專業正氣如堂堂警隊，何必要用這種下三濫手段？」他認為，警方是企圖複製六月十二日包圍立法會事件，將「暴動」責任推給示威者，以贏得公眾同情。

此外，民主黨議員尹兆堅也質疑警方撤退之舉不尋常，是刻意讓示威者行為出錯，以圖扭轉民意。工黨議員張超雄則直言，警方大可在下午就清場，卻在晚上全數撤離，明顯故意讓示威者進佔立法會，以讓部分民眾產生反感，瓦解「反送中」運動的民意。

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