林鄭喊挺得住 七一升旗規模縮小

2019-06-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港政府一意孤行推動修訂逃犯條例，「送中」疑慮本月引發香港百萬人遊行，香港特首林鄭月娥十八日公開道歉後即神隱，廿七日終於公開亮相，在禮賓府會見支持逃犯條例的政經要人與警界代表，笑稱「好多人以為我死了，但我不會死得去」，不僅「頂得著」，還自稱深受中國支持、將繼續服務香港，間接否認近日坊間流傳的下台傳聞。

林鄭廿七日與「警察評議會職方協會」四名代表及「香港友好協進會」十多名成員分別會晤，還特別向支持逃犯條例的「香港友好協進會」成員透露繼續留任服務。她聲稱中央依舊力挺，她不會辭職來添麻煩，也不會成立獨立調查委員會來針對警方近期執法行動追究；至於十二日警民衝突中被控的示威者，她拒絕幫忙講話，以免干預司法。

然而，英國《金融時報》認為，反送中反彈力道強大，單憑林鄭「有限的人際關係和政治手腕」，以「跛腳鴨」之姿能做滿本屆後續三年任期已算萬幸，畢竟「快速下台也難免令親手提拔她的習近平過於尷尬。」

另一方面，港府眼見下月一日又將迎來香港主權移交廿二週年，鑑於逃犯條例風波未平，目前確定將不安排學生及制服團體出席當天早上的金紫荊廣場升旗典禮。

另外，為響應「廿國集團」（G20）峰會廿八日於日本大阪市揭幕，香港當天也在晚間七點於立法會示威區舉行「全港反送中聯席／連結G20民主香港集會」，約有千人出席，大多數是穿著黑衣的學生。

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