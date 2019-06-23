不信任港府 逾半港人促特首下台

2019-06-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《明報》廿二日公布最新民調，顯示儘管香港政府已宣布「暫緩」修訂可將犯罪嫌疑人引渡至中國受審的「送中條例」，仍有逾七成（七十二％）香港民眾認為港府應「全面撤回」修訂「逃犯條例」，並有逾五成（五十二．二％）民眾認為香港特首林鄭月娥應「引咎辭職」，逾七成（七十二．三％）民眾支持取消六一二抗爭的「暴動」定性，近七成五（七十四％）認為港府應調查警方是否使用過分武力。

該份民調由香港中文大學傳播與民意調查中心執行，在六月十七日至廿日以電話隨機訪問六百卅五位市民。就「全面撤回修例」議題，不支持者有廿一．八％；就「林鄭月娥引咎辭職」議題，不支持者卅九．四％。與此同時，逾五成（五十六％）受訪者認為港府不應該檢控示威者，僅廿四．六％支持檢控，不表態者十九．四％。

民調也顯示，相較於五月廿三日至六月五日的民調結果，香港民眾對香港政府、北京中央政府、香港警方的信任程度全數下滑，其中又以對港警的信任度跌幅最大；以零分為完全不信任、十分為完全信任統計，港府信任度從四．一六分跌至三．六一分，北京政府信任度自三．九六分跌至三．四八分，港警信任度從五．六分大跌至一．一六分。港區人大代表葉國謙指出，修例事件嚴重破壞港府威信，相信民眾很難恢復對政府的信心。

香港民間因不滿港府未明確回應「反送中運動」訴求，廿一日發動不合作運動，數千民眾包圍警察總部逾十五小時，直到廿二日清晨才逐漸散去。警方廿二日透過新聞稿，指控示威者以鐵馬及雜物堵住警察總部出入口、丟擲雞蛋、在外牆塗鴉、向員警淋油、用雷射光照射員警等，並造成六十個緊急求助警方的個案未能及時處理，受困大樓的九名女性、四名男性延誤送醫診治；警方已揚言，必定追究相關示威者不合情理的違法行為。

民陣批警污衊示威者

對此，香港泛民主派組織「民間人權陣線」（民陣）廿二日批評警方公然說謊、造謠、污衊示威者。民陣號召民眾廿三日晚間八時前往立法會示威區，施壓港府「追究警察暴力濫權」；民陣此前也已宣布，廿六日晚間八時將在中環愛丁堡廣場舉辦「Free Hong Kong」（自由香港）集會，盼藉由國際壓力給予林鄭月娥「重重一擊」。

前中共總書記趙紫陽秘書鮑彤表示，香港這次維護自由的抗爭能否成功，關鍵在於全球對香港的支持程度；香港民眾的訴求是很明確的，但國際社會和輿論需要表態，需要採取相應的措施與聲援，以支持香港維護自由的抗爭。

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