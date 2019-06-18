龐皮歐︰G20川習會 將談香港問題

2019-06-18

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十六日表示，美國總統川普將在兩週後舉行的二十國集團（G20）大阪高峰會上，與中國國家主席習近平討論香港的「反送中」抗爭行動。專家研判，在兩國領袖預料將藉由該場合突破貿易僵局之際，川普可能大打香港牌，以極大化其談判籌碼。香港中文大學教授林和立則指出，美中貿易戰已損及習近平的權力，而反送中抗爭恐使他在北京遭到進一步質疑，「這是他再一次的重挫」。

反送中讓習再一次受挫

龐皮歐接受福斯新聞專訪時說，「我確定這（香港議題）將在他們（川、習）談論的議題之中」，「我們看到展現在香港的事，我們看到香港人疾呼他們所珍視的東西」。他強調，「總統向來強力捍衛人權」，川普對廣泛的中國貨物加徵關稅，顯示他不怕與北京對峙。中國外交部發言人陸慷指控龐皮歐的言論帶著偏見「拿有關問題干涉中國內政，我們堅決反對」。

川普打香港牌 做談判籌碼

對北京而言，香港反送中抗爭可能發生在最糟的時機，除了正值美中貿易戰，距離中共建政七十週年僅剩數月。林和立說，「這意味著倘若人們展現對抗北京的足夠勇氣，可能獲得一些成果，迫使北京與中共打退堂鼓」，進而重創習近平的權力。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，習近平希望讓美國回到貿易談判的軌道上，並不樂見貿易與其他議題綁在一起。然而，如同處理對台關係以及「華為」出口禁令，川普可能將香港作為貿易談判的籌碼。

在接連兩場逾百萬人走上街頭的抗爭行動後，香港特首林鄭月娥宣布，無限期暫緩修訂「逃犯條例」，但路透指出，北京讓步是為了保住香港獨特的經濟和金融地位。香港出口額去年佔中國出口總額約十二％，也是外國對中國直接投資的最大單一來源，香港股市還提供中國企業另一個取得國際資金的獨立管道。對中共而言，保住香港的金融地位，仍比加強對香港政治掌控的渴望更重要。

北京大學國際政治經濟中心主任王勇也說，華府鷹派可能在美方掌握的籌碼上增添「香港牌」，以極大化美國的談判優勢。

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