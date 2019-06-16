反送中 在台港生同步站出來

2019-06-16

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港特首林鄭月娥昨宣布暫緩逃犯條例（送中條例）修訂，但在台港生不相信此緩兵之計，更不滿林鄭贊同警方暴力鎮壓，今（十六）日仍將號召大專校院學生及各路公民團體齊聚立法院，強調修法不撤、抗議不退！

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組組長何泳彤表示，林鄭只有暫緩條例，而非撤回，也沒有要釋放示威者，僅是語言偽術；且林鄭更強調員警執法天經地義，贊同警方鎮壓，此態度讓關注組的港生們皆極度憤怒：「痛心疾首、林鄭逃避責任！」

在台港生、各大專校院學生組織、公民團體等，今將在我國立法院外集結，與香港同日上街「撐香港、反送中」。何泳彤說，目標依然不變，要求港府「撤回」條例修訂，揚言條例不撤、抗議不退！

台大吳姓港生表示，沒辦法接受僅「暫緩」，同時也看到其他香港人的分析，覺得暫緩無理，畢竟在港已有超過百萬人上街抗議，港府卻不撤回。他質疑「暫緩」這招，以前也用過，讓市民覺得獲得階段性勝利，不再去談論此事，之後再默默讓法律通過，但這次行不通。

全教總理事長張旭政表示，暫緩修法是「反送中」運動的暫時勝利，但港府一日不承諾撤回，「反送中」不會罷休，爭議仍在；關鍵是香港人不相信中國法制，也不相信深受中國影響的港府，即使今日暫緩修法，他日仍有其他爭議。他說，全教總也力挺並聲援香港教協行動，同時要求香港政府不得對響應教協罷課行動的教師做出任何不利處分。

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