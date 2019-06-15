恐送中曝險 港富豪資金外逃

2019-06-15

〔編譯陳正健、記者廖千瑩／綜合報導〕路透十四日獨家報導，根據財務顧問、銀行家和知情律師等人士，香港部份富豪已開始將個人資產移到海外，因為憂心可將嫌犯引渡中國送審的「逃犯條例」修訂過關 。報導引述不具名財務顧問說法，指一名富豪認為，他有可能在政治上曝險，已將逾一億美元資產從香港花旗銀行帳戶轉到新加坡花旗銀行帳戶。

路透指出，香港富豪將資產移往海外的浪潮已經開始，因為恐懼北京取走他們的在港資產。新加坡是受青睞的置產地點。香港與星國是亞洲金融中心的競爭者，根據瑞士信貸去年報告，相較於新加坡，香港是較大的個人財富置產地點，但如今情勢已開始轉變。

香港大學法律系副院長楊艾文表示，香港部份居民可能考慮移走資產，這點可令人理解。如果逃犯條例通過，中國法院可能要求香港法院凍結及沒收嫌犯資產，富豪及其法律顧問不會忽視這點。

一名香港國際私人銀行主管匿名告訴路透，客戶持續將財富從香港移往星國，包括政治上可能曝險的中國客戶，以及富有的香港客戶。香港的情勢已經失控，他們不敢相信，香港特首林鄭月娥及北京領導人如此愚蠢，沒有意識到這將造成經濟損失。

我金融業曝險九八三九億

我國金管會日前公布，台灣保險、證券、銀行等金融業在香港總曝險高達九八三九億元，後續效應是否擴大，也讓主管機關繃緊神經；而國泰金控、富邦金控昨舉行股東會，金控大老不約而同都提到香港反送中事件的看法及影響。富邦金控董事長蔡明興昨表示，最近觀察到港幣隔夜拆款利率跳上來非常多，反映有資金匯出來的壓力，富邦金旗下銀行在香港有子行及近三十個分行，對於這些變化都非常審慎在觀察。

國泰金控總經理李長庚表示，雖然香港分行占集團比重不高，但任何變動大家都會擔心，身為金融機構，如何發揮融通資金或是融通投資機會來支持客戶是關鍵，「任何爭執都應該透過溝通尋求解決方案」。

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