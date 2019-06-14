美伊緊張／安倍訪伊朗 哈米尼:川普不可信

2019-06-14

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕日本首相安倍晉三訪問伊朗，十三日與伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）進行五十分鐘會談。安倍在會後表示，哈米尼親口告訴他「伊朗沒有製造、擁有或使用核武器的意圖」。至於安倍呼籲伊朗與美國對話，哈米尼表示「（美國總統）川普並非值得交流的對象」。

這是安倍與哈米尼兩人初次會談，也是哈米尼繼二○一六年四月與義大利總理倫齊會面以來，首次與西方陣營領袖會談。日本放送協會（NHK）報導，安倍表達了川普不希望中東地區緊張情勢升級的看法。哈米尼則表示，他能理解安倍的目的，但川普並非徝得交流的對象。

哈米尼還表示，伊朗並不信任美國，不能再重複《伊朗核協議》談判的痛苦過程，明智的國家不會在壓力下回應對話，川普說會平等地與伊朗談判，但他絕不相信。對於川普保證不會變更伊朗體制的說法，哈米尼則說，川普就算想變更伊朗體制也變不了，因為過去四十年來，美國總統都想這麼做，但最終都宣告失敗。

川普去年宣布退出歐巴馬總統任內與伊朗簽署的核子協議，並重啟對伊全面制裁，伊朗於今年五月宣布停止履行部分協議，美方則派遣航母前往中東，雙方關係一觸即發。安倍希望運用日伊傳統的友好關係扮演調人，緩和中東地區的緊張局勢，進而促成美伊對話，上月底川普訪日時，也對安倍的伊朗行表示期待。

日伊今年建交屆滿九十週年，促成雙方關係友好的重大關鍵之一是，發生於一九五三年的「日章丸事件」，當時日本出光石油突破英國封鎖，向伊朗採購石油，並派出油輪「日章丸」前往阿巴丹港運油，日本作家百田尚樹的小說「被稱為海賊的男人」曾寫過這段故事。

雖然安倍是繼一九七八年福田赳夫之後，時隔四十一年再次有現任日本首相訪問伊朗，不過安倍個人和伊朗領導人卻有密切關係，在此之前，安倍透過聯合國大會等國際會議場合與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）進行過多次會談，至於他與哈米尼的接點更可以回溯到一九八三年，安倍當時擔任父親、前外相安倍晉太郎的秘書，曾一起陪同訪伊調解兩伊戰爭，並會見時任伊朗總統的哈米尼。

安倍先後與羅哈尼和哈米尼進行會談。在和羅哈尼的會談中，安倍要求伊方同意進行對話，伊方則要求美國政府停止原油禁運制裁。在會後共同記者會上，安倍表示，為避免出現偶發性衝突，伊朗發揮建設性作用不可或缺，羅哈尼則表示，美伊緊張原因在於美國對伊朗發動經濟戰，若能停止將會有很多積極變化。

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