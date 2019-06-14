為自由而戰 反送中登時代雜誌

2019-06-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港民眾反對「逃犯條例」修訂的大規模抗爭愈演愈烈，預定二十四日發行的美國《時代》雜誌亞洲版，即以示威群眾十二日在香港立法會外與鎮暴警察對峙時，警方發射催淚彈後，煙霧瀰漫的街頭和抗議人士遺留的一把黑傘為封面照片，並以「反抗」（The Resistance）為封面標題。

該最新一期一篇以「香港處於全球為自由而戰的前線」為標題的文章提及，中共在新疆與西藏加強監控，接下來似乎輪到中國最自由的城市香港。中國在貿易、基礎設施、金融、科技上的進步，都旨在為中國體制的本質︱「控制」擦脂抹粉。澳洲智庫「洛伊研究所」東南亞計畫主任白杰明（Ben Bland）表示，中共集團和堅持自由民主價值的集團，雙方的體制互不相容。香港卻發覺自己身處於這兩個集團間一場全球性戰爭的前線。

文章提到，中國的干涉，恐使香港的自由全都消失。北京當局的體制在中國大陸似乎未受挑戰，幾乎是絕對的控制和順從，但自一九九七年以來，中共當局對香港的加強控制，包括二○一四年的「雨傘革命」在內，已驅使愈來愈多港人走上街頭抗議。這次不僅人數創新高，亦更為激烈，組成份子也擴及律師、年輕學生、商人、家庭主婦等，他們認為該條例的修法將侵犯人身自由。香港工商界罕見地予以聲援，逾百家本地企業響應十二日的罷工行動。許多國家也表態支持。

美國喬治城大學教授米爾沃德（James Millward）認為，香港的自由權利，目前還使它能夠以中國其他地方所無法採取的方式進行抵抗，但還能撐多久？因佔中運動入獄服刑兩個月的香港眾志秘書長黃之鋒，也從獄中投書時代週刊，警告「北京當局的勝利，就是全球威權主義的勝利」，呼籲美國考慮通過「香港人權與民主法案」。

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