華郵︰香港自治面臨「致命一擊」

2019-06-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕逾百萬香港民眾九日挺身而出，反對港府修訂「逃犯條例」（送中條例），創下香港主權於一九九七年移交中國以來的空前規模。外國主要媒體對此均高度關注，以顯著篇幅報導評析。華盛頓郵報指出，主權移交二十多年後，香港的選舉和新聞自由遭限縮，本案恐對香港的自治帶來致命一擊；港人對香港前景悲觀，擔憂有朝一日將完全遭中共控制。法新社也報導，民眾在酷暑下遊行數小時，激發他們的是對香港恐遭中國吞沒的憂心。

紐時︰北京和港特首 政治危機將至

紐約時報報導，港府亟欲修訂逃犯條例，激發港人走上街頭，表達對公民自由遭侵蝕的憂懼及憤怒。這場遊行使人回想起五年前的「雨傘運動」，代表對北京高層的嚴厲譴責，北京當局和香港特首林鄭月娥恐將面臨政治危機。華爾街日報報導，這次遊行乃香港多年來對北京當局統治所發起的最大挑戰，許多民眾擔心該條例恐被用來鎖定異議人士。

ＣＮＮ︰中產階級憂經商環境受影響

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，驅使港人走上街頭的部分原因，在於擔憂香港將臣服於「中國式法治」。除人數眾多外，此次遊行不像雨傘革命時以年輕人與學生居多，許多律師、商人和中產階級也走上街頭，這些人過去向來認為示威抗議將影響當地商業經濟。

ＣＮＮ還提到，從二○○三年「七一遊行」後，多名港府官員下台，以及前特首梁振英在雨傘運動後淪為第一個未尋求連任的特首看來，林鄭擔任特首的日子可能進入倒數階段。儘管林鄭不太可能請辭，但觀察家認為，在修法引發軒然大波下，她將難以連任，北京當局寧可另挑選一個未受目前政治危機波及的人士出任特首。英國廣播公司（ＢＢＣ）也分析指出，林鄭態度傲慢，不願傾聽民意。

日本「時事通信社」則預料，由於林鄭月娥十日仍拒絕撤回該案，香港泛民主派等團體很可能再度對此發動大規模示威。日本重要財經雜誌「日經商業」報導，中國一面聲稱遵守「一國兩制」，一面卻又加強施壓使香港「中國化」，加上林鄭的親中姿態，引發許多港人反感。台灣也擔心一旦該案通過，在港台灣人被遣送到中國的風險變大。

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