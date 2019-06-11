胡椒噴霧+警棍 特警火爆清場

2019-06-11

出動精銳特警速龍小隊

〔編譯茅毅／綜合報導〕逾百萬香港民眾九日走上街頭，表達反對港府修訂「逃犯條例（送中條例）」的立場。遊行於晚間十時結束後，數百名以青年學子為主的示威者不願離去，堅守在立法會大樓外表達反送中訴求。警方調派包括精銳特遣鎮暴警察「速龍小隊」在內的大批警力，以施放胡椒噴霧、警棍痛毆等方式，試圖驅離抗爭的學生和民眾。九日深夜至十日凌晨，雙方爆發流血衝突，十九人被捕。

遊行於九日下午二時三十分開始，由銅鑼灣遊行前往約四公里外的金鐘港府總部和立法會大樓外，主辦單位「民間人權陣線」於晚間約十時宣布遊行結束。但港府約十一時宣布，逃犯條例修訂草案十二日將如期在立法會恢復二讀，主張香港民主自決的政黨「香港眾志」、爭取香港獨立建國的「香港獨立聯盟」、港獨學生組織「學生動源」等團體，隨即呼籲群眾留守包圍立法會至十二日。

一度傳警方發射催淚彈

數百名響應的學生持續高呼反送中等口號，並要求與香港特首林鄭月娥對話。學生以金屬柵欄、雜物、垃圾桶及公車站牌阻擋警方的驅離行動，雙方爆發激烈衝突，警方多次施放胡椒噴霧，又以警棍痛毆示威者，雙方和現場採訪的媒體記者都有人受傷流血。期間一度傳出警方發射催淚彈，但多家香港媒體報導，現場的白色煙霧是警方的背包式胡椒水，而且有人使用滅火器，才會冒出白煙。

接著，大批示威者被驅離金鐘，數百人轉進鄰近的灣仔繼續留滯，並佔領主要馬路告士打道的往來行車線，導致交通癱瘓，重演二○一四年「佔領中環」運動的場面。凌晨約二時，速龍小隊開始清場，約半小時便驅離示威者。

「美國之音（VOA）」引述現場學生說法指稱，學生只是想表達訴求，警方卻粗暴清場。香港警務處處長盧偉聰十日凌晨譴責違法暴力，強調警方將嚴厲執法、追究到底。警方此次出動速龍小隊也引發側目，該小隊於二○一四年六月成立，負責大型事件的維安、鎮暴和清場，曾於該年的佔中行動、一六年的反釋法遊行等群眾運動中出動。該小隊員警配備胡椒噴霧，以及可發射催淚彈及橡膠子彈的「雷明登870霰彈長槍」。

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