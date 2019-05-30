菲律賓救地球 學生畢業要先種10棵樹

2019-05-30

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓國會本月通過的新法律要求，中、小學、大學學生每人必須種至少十棵樹才能畢業，將菲國畢業生種樹的傳統習俗法規化，希望藉此對抗全球氣候變遷。若此法確切落實，一年將可種下一億七千五百萬棵樹木。

每年將可種下1.7億棵樹

這項「畢業環境遺緒法案（Graduation Legacy for the Environment Act）」已獲得眾議院通過。起草新法的「馬達洛黨（Magdalo Party）」眾議員阿列亞諾（Gary Alejano）說：「每年一千二百多萬名學生從小學畢業，近五百萬人從高中畢業，還有約五十萬人從大學畢業，這項提案若確實執行，將保證每年可新種下至少一億七千五百萬棵樹；一個世代下來，根據這項新法所種的樹木將不下五千二百五十億棵。」就算樹木存活率僅十％，未來這些年輕人承擔領導角色時，也可以享受綠蔭。

這些樹將種在現有林地、紅樹林、部分保護區和軍事保留區、廢棄礦場，以及選定的都市區等。當局表示，在樹種的挑選上，必須適合各個種植區的位置、氣候、地形，也會傾向選擇原生樹種。透過廣植樹木帶來吸收二氧化碳的立即效果外，這項立法也有助於帶動未來世代認識、了解環保，進而促進更多生態倡議行動。

菲律賓是全球森林砍伐最嚴重的國家之一，森林覆蓋率在二十世紀從七十％驟減至僅約二十％，非法伐林迄今仍是一大問題，部分地區也因缺乏林木，遭到愈來愈嚴重的洪水和土石流威脅。

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