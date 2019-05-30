英研究：睡逾9小時 記憶力恐變差

2019-05-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國倫敦大學學院（UCL）醫療資訊研究團隊本月刊登在《國際流行病學期刊》的最新研究，分析近四十萬人的記憶力測試，發現睡眠時間過長對記憶力有負面影響，睡七小時對提高記憶力的效果最顯著。

睡眠7小時 有助提高記憶力

根據這項研究，睡眠時間長達九小時的受試者，在記憶力測試的表現和睡五小時的受試者一樣糟糕，而睡十小時的人記憶力更差。專家指出，睡愈久可能代表睡眠品質愈差，「想睡多久就睡多久」不見得是件好事。

睡不到6小時可能行為偏差 例如霸凌同事

此外，睡眠專家蓋迪茲（Linda Geddes）二十七日在英國干草電影節提倡「彈性工時」的益處，引述多項科學研究，指出晨型人、夜貓子如果強行改善睡眠模式而造成睡眠不足，容易導致「偏差行為」與不道德的決策，包括霸凌同事、吝嗇、做假帳等。研究顯示，睡眠時間低於六小時的人更可能出現偏差行為，因為睡眠缺乏會導致大腦皮層血糖濃度降低，影響人類的自我控制表現。晨型人泛指白天的工作表現較佳者。夜貓子泛指愈晚工作效率愈高者。

暴露陽光越長 睡眠品質越好

蓋迪茲更指出，研究發現人類在上午十時許的推理表現最佳、下午兩點左右的解決問題表現最好，但晨型人的最佳表現發生時間較早，夜貓子的最佳狀態則出現得更晚。她建議人們多曬太陽，並在夜晚調暗室內燈光，以利人體調節褪黑激素的分泌；她也引用一項美國研究，指出在上午八時至中午十二時暴露於光線下更久的勞工，平均花費的入睡時間更短、睡眠時間更久、睡眠品質更高。

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