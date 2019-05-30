德國百歲素人 當選地方議員

2019-05-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕人生如果七十才開始，百歲步入政壇也算是剛好而已。兩個月來因參選年齡受到關注的德國百歲阿嬤海瑟（Lisel Heise），廿六日在德國西部萊茵蘭︱普法爾茨邦基希海姆博蘭登鎮（Kirchheimbolanden）的地方議會選舉，以最高票脫穎而出，正式從退休體育教師晉升為政治新鮮人，可望以這個八千人的小鎮為起點，將她的人生智慧透過政見落實傳承。

海瑟三月十二日才歡度百歲生日，接著決定投入選戰，她當時強調政治改革與年紀無關，同時點出當代「政治已從人文主義走向資本主義」的現象，結果支持度在短短兩個月間由墊底躍升為第一，交出睥睨另十九位候選人的漂亮成績單。

基希海姆博蘭登鎮鎮長哈特穆勒（Klaus Hartmüller）以「身心強大、適得其所」，看好她的從政路。除了當選鎮議員，海瑟也將在鎮議會擔任她所屬的「我們挺基希海姆博蘭登」（Wir für Kibo）黨的黨團發言人，共同推動永續發展、公民及青年參與等政黨主張。

期待法國總統馬克宏帶領歐洲聯盟走向更深度整合的她，個人主要政見則是重啟二○一一年關閉的鎮立游泳池，這也是她長年奔走疾呼的事，因她相信游泳是「生命的長生不老藥」，可惜當局過去選擇忽略她的聲音；如今她已百歲且位居要職，將充分把握這個開口表達想法的機會。她另希望協助成立青少年與兒童俱樂部，讓國家未來主人翁有個創作音樂與玩樂的場所，不再落居「次等」地位。

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