《畢業致詞名人開講》庫克︰敞開心胸 突破社群媒體同溫層

2019-05-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕蘋果公司執行長庫克本月十八日前往路易斯安那州紐奧良的杜蘭大學（Tulane University），向畢業生發表演說。針對「臉書」等社群媒體的「同溫層」現象，庫克強調聆聽他人的重要性，勉勵莘莘學子打開心胸，以不同方式看待世界，對強化既有想法的「演算法」加以反抗。

庫克於二○一一年繼任已故「蘋果之父」賈伯斯成為執行長，上台後未追隨其他科技業腳步，執迷於演算法，在蘋果新聞應用程式上，仍以人工挑選內容。臉書於一六年改變其演算法，更聚焦推廣來自朋友的內容，但批評者認為，此舉創造「同溫層」，導致用戶只與想法相近的人交流。

對此，庫克告訴杜蘭畢業生：「當今時日，某些特定演算法將你們推向已經知道、相信或喜歡的事物，並將其他事物推開。請加以反抗…。在二○一九年，請張開你們的雙眼，以一種全新方式看待事物，這可能是一種革命性行為。」

另外，庫克也呼籲畢業生對他人進一步敞開心胸，理解他人面對的問題，「在當今世界，我們過分記錄自己的生活，我們多數人對他人的虧欠關注不夠。」「人類文明始於我們對共同合作的認識。當我們聚集在一起的人愈多，對野外閃爍火光的恐懼也就愈小。」

論及氣候變遷，庫克感嘆，在許多方面，他的世代未能處理氣候議題，辜負了年輕世代，因為耗費過多時間論戰，過度聚焦於對抗，對改進的著墨不夠。他呼籲學子們找尋那些失去最多的人，發掘真正具有同理心的人，讓政治噪音戛然而止 。

庫克也回憶他加入蘋果的往事，表示當年他在康柏電腦（Compaq）穩定任職，蘋果卻處於破產邊緣，因為賈伯斯的說服才轉換跑道，其理想是將強大工具置於人們手中，將社會向前推進。在演說結尾時，庫克鼓勵畢業生為未來世代，建立更好的世界，並做出改變，聚焦當前社會面對的問題：「嘗試做些什麼，你可能會成功，也可能會失敗。請讓改造世界成為你的人生工作。為人類留下更好事物，是最美麗的事。」

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