美俄構思新核武協議 擬納入中國

2019-05-05

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普三日致電俄羅斯總統普廷，兩人長談逾一小時，討論包括美中俄一起納入核武管制新協議的可能性、烏克蘭局勢、委內瑞拉危機與北韓核武計畫。川普在白宮表示，「我們對許多事有很好的溝通」，兩人也討論了「通俄門」調查報告，一致認為調查兩年的這起案件是「虎頭蛇尾」。

川普指出，他與普廷討論新核武協議時，建議雙方在該協議中裁減一些核武。今年初，川普以俄方毀約為由，宣布退出美俄中程核武條約（INF），美政府將INF視為對抗不斷擴武的中國一個難以接受的絆腳石。

川普：中方反應興奮

川普也說，兩人談到協議納入中國的可能性，而中國「可能非常樂意成為」。他說，美官員在與中國進行貿易談判時，已向中方提出該構想，而中國「對此感到興奮，或許比貿易協議更興奮」。他補充，美俄的會談可能不久就展開，而「一段時間後」，可能增加與中國的談判。

俄國國營媒體塔斯社報導，美俄領袖是就新戰略武器裁減條約（New START）進行討論，這是兩國間僅存的重大武器管制條約。該條約限制兩國最多部署一五五○枚戰略核彈頭，而部署的洲際彈道飛彈不超過七百枚、戰略轟炸機不超過七百架。白宮國安顧問波頓近期表示，有關限制核武類型與敵對飛彈射程的雙邊武器管制協議，「務必讓俄國與中國上談判桌」。

談到委內瑞拉時，川普說，雙方承諾將人道救援物資送入委國，且「普廷一點都不想插手委國」，此言形同打臉親信國務卿龐皮歐與波頓。

川普指出，他與普廷談到特別檢察官穆勒的通俄門調查報告，並說是「虎頭蛇尾」時，普廷笑出聲來，「他知道結果，因為他知道沒有勾結」。當時現場記者打斷川普談話，提問川普是否警告普廷不得干擾二○二○年美國總統大選時，川普反批記者「粗魯」。稍後白宮發言人桑德絲說，川普沒有再警告普廷，是因之前已警告過了。

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