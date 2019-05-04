通俄門報告爭議 眾院議長槓司法部長

2019-05-04

〔編譯張沛元／綜合二日外電報導〕控制美國國會眾議院的民主黨高層與美國總統川普政府之間，就通俄門調查所爆發的戰火愈演愈烈，民主黨籍眾院議長裴洛西二日在被視為挺川普的司法部長巴爾拒絕出席眾院聽證後，指控巴爾對國會說謊形同犯罪，其他眾院民主黨人則揚言控告巴爾藐視國會與嘲笑巴爾沒膽。

帶領調查通俄門的特別檢察官穆勒，三月下旬將調查報告送交司法部，巴爾三月二十四日提交一份調查報告的重點摘要，然其摘要內容具爭議性，導致川普宣稱自己獲穆勒認證無罪。穆勒曾於三月二十七日致函巴爾，表達對該爭議性摘要的關切；但巴爾四月向國會作證時卻說，他不曉得穆勒團隊對他做的報告摘要有意見。上月三十日，穆勒曾致函巴爾表達關切一事曝光。裴洛西說，巴爾對國會說謊，任何人做這樣的事都會被視為犯罪，沒有人高於法律，包括美國總統與司法部長。

議員吃炸雞 諷刺巴爾沒膽

巴爾二日缺席眾院外交委員會就他處理通俄門調查報告的聽證，理由是不願接受該委員會的律師詰問。該委員會的民主黨籍主席納德勒痛批巴爾不出席聽證，是川普政府阻撓以民主黨為首的國會通俄門調查的一環，還揚言要控告巴爾藐視國會，因巴爾拒絕應國會發出的傳票的要求，交出四四八頁的完整版通俄門調查報告。巴爾在四月十八日公布調查報告，但部分敏感資訊遭塗黑。眾院若通過藐視國會動議，巴爾將遭到包括罰款在內的國會懲罰。

眾院外交委員會的民主黨籍眾議員柯恩，二日在聽證上大吃肯德基炸雞，諷刺巴爾沒膽才缺席聽證。雞在英文中有膽怯之意。該委員會首席共和黨人柯林斯反批，證人缺席的二日聽證根本是一場鬧劇，控制眾院的民主黨人有本事就啟動彈劾程序。由於參議院的主控權在共和黨手中，裴洛西與眾院民主黨人不敢輕易啟動彈劾川普的程序；但裴洛西也說，川普政府持續忽視國會傳票，因水門案下台的前總統尼克森當年也曾這麼做，但國會稍後就啟動彈劾尼克森的程序。尼克森在一九七四年主動去職。

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