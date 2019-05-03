前ＣＩＡ華裔幹員 坦承洩密中國

2019-05-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕被控與中國共謀從事間諜活動的美國中央情報局（ＣＩＡ）前任華裔幹員李振成，一日當庭認罪，最重恐遭判處無期徒刑。

五十四歲、去年一月被捕的李振成，被控在二○一○年與一二年間，將有關ＣＩＡ線民網的資訊洩漏給中國，並導致該線民網遭中方破獲。李振成當庭對密謀提供情資給中國的指控坦承不諱，為認罪協商的一部分，檢方因此撤銷另外兩項指控。儘管檢方因認罪協商而將求刑十七到廿七年，但法官表明量刑不受協商約束，將於八月廿三日宣布刑期，最重可判處無期徒刑。

香港出生、夏威夷長大的李振成是歸化的美國公民，○七年離開ＣＩＡ與移居香港，一○年四月被兩名中國特務找上，表示願意提供李振成十萬美元與照顧他一輩子來換取合作；李振成在隔年五月用自己的筆電製作了一份中情局線民情資的文件，此外還有相關手寫字條；聯邦調查局（ＦＢＩ）雖然在李振成的筆電中發現ＣＩＡ線民的名字，但卻未在法庭上公開提出證據，證明這些人就是在中國被捕或被殺的ＣＩＡ線民。

李振成的律師堅稱，李振成雖然對於共謀提供情資認罪，但美國政府並未提出李振成確實將機密資訊交給中國特務的證據；律師也堅稱李振成案從不包括指控李振成得為任何線民之死負責。

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