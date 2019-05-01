遏阻網攻 日防衛省開發電腦病毒

2019-05-01

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕為因應中國與北韓的網路攻擊威脅，日本防衛省將開發其首款電腦病毒，相關惡意軟體將於二○一九年度完成編製，為防衛省的「網路防衛隊」所屬，這是日本首次將干擾對方資通訊網路的病毒視作一種防衛裝備。日本政府消息人士也強調，不會用電腦病毒進行先發制人的攻擊。

英文的日本時報四月三十日引述消息人士報導，防衛省正考慮可駭入電腦系統的惡意程式，希望該電腦病毒的作用可遏阻網路攻擊。日本政府曾表示，將致力提升陸海空外的防衛能力，以因應在網路與太空等領域面臨的新安全挑戰。

報導指出，日本在反擊網路攻擊的威脅上落後其他國家，因此計畫擴大網路防衛隊的編制。相關經費已含括在二○一九年會計年度的預算書內，預計二○二○年三月底，該單位人員從一百五十人擴增至兩百二十人。相形之下，美國有六千兩百人、北韓有七千人，中國軍方則有高達十三萬人。

日經新聞指出，日本內閣會議去年底通過防衛計畫大綱，明確提出保有網路反擊能力，以因應發送大量數據引發網路故障的「DDoS」等攻擊。自此，防衛省亟思反網攻的具體措施，包括每年以逾兩千萬日圓經費（台幣五百六十二萬元）聘僱外部廠商及顧問。

共同社指出，該病毒由民間公司開發，其假想政府機構與自衛隊陸海空網路系統遭到網路攻擊，致使對部隊調配造成阻礙。屆時，日本政府透過病毒軟體發動反擊，阻礙敵軍使用系統，使其難以進行陸海空攻擊。防衛省的消息人士強調，該病毒唯有用於防衛目的，不會進行先發制人的攻擊，因此不違背「專守防衛」政策。日本政府的政策只允許對國家或被認為等同國家的組織，發動網路攻擊。

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