挪威驚見「特務小白鯨」

2019-04-30

〔編譯魏國金／綜合報導〕在挪威漁村印加（Inga）海域作業的漁民，最近發現一隻繫有奇怪套具的白鯨騷擾他們的漁船。海事專家質疑，俄羅斯海軍訓練這隻白鯨，作為其以海洋哺乳動物擔任「特種部隊」的計畫。

專家：疑受過俄軍事訓練

英國衛報二十九日報導，白鯨的怪異行為︱似乎積極尋找船隻，並試圖拉扯船側的繩索，以及牠的套具似乎可用來裝載攝影機或武器︱讓海事專家懷疑，鄰國俄國對這隻動物實施軍事級的訓練。該套具已從鯨魚身上卸除，內部有「聖彼得堡裝備」字樣。漁民表示，這隻白鯨非常溫馴，顯然被人類利用。

挪威北極大學北極與海洋生物學系教授李卡森（Audun Rikardsen）指出，眾所周知，俄國從事鯨魚圈養，並釋放部分鯨魚。他已和俄國科研人員聯絡，但對方否認這隻繫有套具的鯨魚與他們有關，「他們告訴我，最可能是莫曼斯克（Murmansk）的俄國海軍所為」。

一九八○年代的蘇聯曾對海豚實施軍事訓練，作為偵測武器的水下工具，但該計畫在九○年代中止。俄羅斯國防部所屬電視台Zvezda曾在一七年報導，俄國海軍為了極地海域的軍事計畫，再度恢復對白鯨、海豹與瓶鼻海豚的訓練。過去三年，俄國總統普廷已重啟三個前蘇聯的北極海岸軍事基地。

衛報報導，莫曼斯克海洋生物研究接受俄國海軍委託，近期進行相關研究與訓練，以了解白鯨是否能用來「守衛海軍基地入口」，以及「協助深海潛水員，若有必要，殺害任何闖入領海的陌生人」。同時，海豚與海豹也被訓練傳遞工具給潛水員，並偵測魚雷、水雷以及其他可沉入達水下一百二十公尺處的武器。

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