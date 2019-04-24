僅9%回收再利用 富國塑膠垃圾 亞洲流竄

2019-04-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「全球焚化爐替代方案聯盟」（ＧＡＩＡ）和「綠色和平」東亞分部廿三日發表的報告指出，儘管第一世界國家表面上審慎處置可回收塑膠，卻將其運往對廢棄物處理管制極度鬆散的亞洲國家，當地非法傾倒、掩埋、露天焚燒樣樣來，造成污染供水、導致農作物死亡及民眾呼吸道疾病等惡果。環保人士呼籲，除了廢棄物國際貿易的透明度有待提升外，建議企業減少生產一次性塑膠製品，才是「最終解決之道」。

中拒收 廢塑料到處跑

中國過去是全球廢塑料最大進口國，但在爆發連串醜聞後，二○一七年十二月卅一日起將廿四種固體廢棄物拒於國境之外；一年原可賺進卅七億美元的七百億公噸塑膠廢料，也從一六年每月進口六十萬公噸降至一八年的每月三萬公噸，徹底改寫全球回收生態。

前述兩大環保組織以此分界點，分析全球廿一國廢塑料出口國一六至一八年進出口數據，發現一八年全球出口量僅一六年的一半。另一方面，中國回收商轉進東南亞，導致一七年中到一八年初進入馬來西亞、泰國和越南廢塑料，比一六年增加數倍之多。

以馬國為例，當地民眾立刻承受中商旗下約四十家處理廠秘密焚燒塑料的苦果，示威抗議促成廢棄物進口管制；但其中卅三家處理廠勒令停業後，大量廢塑料竟改流往對廢棄物買賣管制更為鬆散的印尼、印度、土耳其等國。至於廢塑料出口的最初源頭，則以美國、英國、德國和日本為最大宗。

ＧＡＩＡ「亞太擺脫塑膠」提倡者巴宮基思表示，「對第一世界而言，他們以為自家廢棄物被回收處理而感覺良好，但事實上，它跑到了無法處理廢棄物的國家。」綠色和平計畫主任連佩怡也說，這個「掠奪性系統」終將「愈來愈無效率」，最後到了「我們無法看見如何處理它的地方」，遑論僅九％塑膠垃圾回收再利用。

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