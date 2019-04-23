要求外企數據存中國 美施壓後暫緩

2019-04-23

憂影響美中貿易談判

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國施壓有效！英國金融時報引述知情人士報導，中國原本預計去年底公布有關限制外國企業跨境轉移數據的爭議性法規，但因擔心美中貿易談判進入關鍵時刻，再度與美國企業爆發衝突，已延宕至今。

跨國企業擔憂，中國要求外企將「重要數據」保存在中國，因其「重要數據」定義模糊，可能迫使外企付出更高成本，重組在雲端儲存數據的方式；根據中國兩年前公布的法規內容，所謂「重要數據」，被廣泛定義為與「經濟發展」和「公共利益」有關的數據。

「重要數據」定義模糊

北京一名不願公布姓名的律師表示：「每個人都擔心『重要數據』定義的模糊性，如果你不知道監管機構想要什麼，你就無法花錢解決這問題。」

新法規要求在中國經營的外企，無論是科技、銀行或能源等領域，必須將某些數據保存在中國，若要將數據轉移至海外，必須進行安全評估；若數據特別敏感，還須中國監管機構進一步評估。上海諮詢業者Control Risks副總監蘭姆西（Carly Ramsey）表示：「部分跨國企業已將數據保存在中國，有些企業則還在觀望，這是個內部組織問題，卻得付出更高成本。」

要求將數據保存在中國境內，是中國推動外企採購本地技術的一環。北京當局聲稱，這項新科技法規改善網路安全；但律師指出，這些措施已產生保護效應，迫使外企購買當地服務。香港歐華律師事務所（DLA Piper）律師比格（Carolyn Bigg）表示：「儘管數據在地化法規尚未定案，中國監管機構已擴大執法力度，對國際企業施加有效壓力，迫使他們考慮在地解決方案。 」

目前中美貿易談判正進入關鍵時刻。據華爾街日報報導，美國貿易代表萊席爾暫訂四月二十九日當週飛往北京，與中國國務院副總理劉鶴談判。劉鶴訂於五月六日前往華府展開另一輪談判。如果一切順利，美國總統川普與中國國家主席習近平最快會在五月底舉行簽署貿易協議的高峰會，結束關稅戰。

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