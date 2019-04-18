美中意識形態之戰 左右區域秩序

2019-04-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部印度︱太平洋安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）十六日指出，美國和中國正進行一場意識形態之戰，此役結果將左右未來區域架構和秩序面貌，「若中國獲勝，將是非常不一樣的區域架構和秩序」，「（中國）治理模式將居於主宰地位」，因此美國必須與盟邦籌劃出一套有效的協同對策，抗衡中國崛起。

中國利用「掠奪式經濟」 威脅弱國主權

薛瑞福十六日在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）舉辦的美國、中國與歐盟關係研討會上指出，中國利用「掠奪式經濟」及軍事實力，威脅較弱小國家的主權、助長貪腐、侵蝕人權，並削弱自由貿易體系，「我們不希望看到以任何恫嚇手段解決爭議」；儘管這些疑慮也涉及俄羅斯、北韓和非國家角色，但「我們尤其擔心中國的發展走向」，其中「一帶一路」計畫是一大隱憂。薛瑞福指出，美國正考慮與盟邦採取若干一致行動，反制中國在亞洲、歐洲擴張勢力，包括擴大與歐洲和其他盟邦共享情報，在印太地區更密切地協同執行「航行自由」行動，更堅定捍衛專利技術和智慧財產，以及加強協助弱小國家保障其兩百海里專屬經濟海域等。

然而，分析家和歐盟官員坦承，在美歐盟邦之間形成有效對策，說比做來得簡單，尤其是涉及歐盟國家時；西方國家各有不同且彼此矛盾的利益，義大利、匈牙利、希臘在其他歐洲國家仍有疑慮時加入「一帶一路」，即為例證。哈德遜研究所高級研究員杜斯特柏格（Thomas Duesterberg）說，匈、義、希臘「抓住」一帶一路的機會，是因為別無他法滿足其經濟需求。

英文「日本時報」指出，從俄羅斯到印度，不少國家正效法中國嚴加控制網路，而非美國開放自由的做法，因為這有助於維繫政權，中國在這方面的意識形態之戰，贏得意外的成功，越南、泰國等東南亞國家對中國的野心、美中緊繃關係，都扮演關鍵角色。著書探討中國崛起的美國作家傅好文（Howard W. French）說，「整體而言，國家能夠在某種程度上隔絕其網路的想法，非常吸引專制政府」，「此事攸關專制政權的存續」。

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