美加強防諜 註銷30名中國學者簽證

2019-04-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國與中國一九七九年建交以來，歡迎中國學者和研究人員赴美，但紐約時報十四日報導，隨著美、中兩國升高戰略較勁，以及視對方學者為間諜、商業竊賊與干預內政的疑慮加深，聯邦調查局（ＦＢＩ）近來加強反間諜行動，禁止疑似和中國情報機構有關的中國學者入境；過去一年內，有多達三十名社會科學、學術機構負責人、協助解釋政府政策的中國教授，持有的美國簽證遭註銷，或進入行政複審。

紐時舉南京大學教授朱鋒為例。兩名聯調局幹員去年在洛杉磯國際機場登機門，當場註銷他效期達十年的美簽，並叫他「回中國去」。朱鋒說，他和尋求促進中國在海外利益的「中國國際友好聯絡會」合作，該會被視為人民解放軍所屬機構。他聲稱，美中關係正全面「泛安全化」，「什麼都要跟國家安全掛勾」。

中國社會科學院美國研究所所長吳白乙，則是一月間在亞特蘭大參加美國非政府組織「卡特中心」活動時，被ＦＢＩ幹員問話，後來美簽就被註銷。該所學者盧翔幾年前曾在華府智庫「戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）」做研究，其美簽去年也被註銷。部分中國學者則被告知，可申請單次入境美簽。宣傳中國「一帶一路」計畫的中國人民大學重陽金融研究院院長王文，其美簽亦於一月出席前述卡特中心會議後被註銷。

FBI局長：中國對美國社會帶來威脅

在ＦＢＩ局長瑞伊去年於聯邦參議院一場聽證會中表明，中國對整個（美國）社會帶來威脅，必須傾整個社會之力加以因應後，若中國學者被懷疑與情報機構有關，即被禁止入境。

川普政府去年開始限制中國研究生赴美研讀敏感領域，並警告美國大學的生醫研究人員，提防竊取資料的中國間諜。美國關切的重點是，中國對美國在科技上的主導優勢造成威脅。持較強硬立場的美國學者主張，美中學術交流淪為只對中國有利的單行道。相對地，中國也持續拒發簽證給批評中國人權紀錄的美國學者。

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