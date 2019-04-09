香港23條立法 傳人大直接釋法

2019-04-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港網路媒體「香港01」八日獨家引述權威人士報導，北京當局視香港《基本法》第二十三條立法，為特首林鄭月娥任內的首要之務，為避免立法在香港回歸二十二週年後繼續拖延，北京正研擬多項方案積極介入，其中一項完全出乎香港政界人士預期的「最震撼方案」，是由全國人民代表大會常務委員會主動釋法，說明如何讓一些港英時期的法律，能適用國家安全案件。

香港基本法第二十三條列明，港府應自行立法禁止叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央等七種危害國安之行為。二○○三年，港府曾試圖為第二十三條立法，引發五十萬港人上街反對，港府此後雖暫時作罷，但近年隨著「港獨」聲浪竄升，北京強調該立法不應再拖。

進入正式流程 港人錯愕

消息人士透露，中國政府港澳系統的相關建議報告，已呈交人大常委會研究，有理由相信釋法已進入正式流程，而北京當局負責港澳工作的各個部門，對立法與否存有兩派意見，雙方勢力拉鋸。溫和派認為，港英時期法律已足夠打擊「港獨」，港府運用《社團條例》取締香港民族黨即為典型案例，不應強硬要求港府立法；強硬派則斷定，香港一直不願承擔責任，北京應直接為其立法，透過「放入」基本法附件三在港實施，中央甚至應委派相關部門直接在港執法。

強硬派︰應派人在港執法

最後，溫和派建議成為折衷方案，亦即讓人大常委會為第二十三條釋法，包括說明如何讓港英時期法律適用於國家安全案件，變相提前落實第二十三條的法律作用。據報導，林鄭月娥將向北京當局提交關於取締民族黨的報告，中央可能就此做出包括二十條的進一步解釋。對此，香港律政司司長鄭若驊不予置評。

林鄭將提取締港獨報告

與此同時，港府已將爭議的《逃犯條例》修訂草案提交立法會審議，一旦通過，將允許香港犯罪嫌疑人引渡至台灣、澳門及中國等地受審。為此，香港法律界三十名選舉委員，包括大律師公會主席戴啟思、前主席陳景生和梁家傑等，八日發表連署聲明，要求港府撤回草案，擔心草案通過將嚴重損害國際社會對香港刑事司法制度和人權保障的信心。香港記者協會與獨立評論人協會七日也警告，香港言論自由將因此受損。媒體人胡力漢指稱，已有外國媒體考慮將決策總部撤離香港，香港恐失去國際訊息中心地位。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/