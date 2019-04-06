批中國製造2025 改革派樓繼偉被退休

2019-04-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府四日公告人事任免消息，突然解除上月底傳退任風聲的中國全國社會保障基金理事會理事長樓繼偉職務，改由財政部原副部長劉偉出任，引發各界議論。由於過去大力提拔樓繼偉的國務院前總理朱鎔基近來露面擺明不認同中國國家主席習近平，樓繼偉上月也公然批評中國國務院二○一五年公告的「中國製造二○二五」製造業轉型升級綱領，突遭免職實有跡可循。

中國財新網上月廿六日曾獨家揭露社保基金理事長即將換人消息。相較於先前五任理事長均為人民銀行前行長或財政部前部長，劉偉成為以財政部前副部長身分接任的第一人，使外界察覺人事異動「不自然」。

向來直言不諱針砭中國公共政策的樓繼偉，現年六十八歲，被國際視為中國改革派，他深獲朱鎔基賞識，仕途上一路提攜，直至朱鎔基一九九八年當選國務院總理，他站上財政部副部長一職，二○一三年更官拜財政部長；但一六年卻「意外免職」並轉任全國社會保障基金理事會理事長，當時引起諸多揣測。

這回退任也不例外，各界研判依舊與他敢言作風有關，因他上月中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議期間，向香港《南華早報》嚴詞批評「中國製造二○二五」一事，即疑是導致他下台的致命關鍵。樓繼偉當時直言，「無論如何，中國製造二○二五戰略不應該提出。我從一開始就反對它」，「中國製造二○二五的負面影響浪費了納稅人的錢」，「且中國製造二○二五說得天花亂墜，但事實上幾乎無所成」，「政府也根本沒有必要提出二○二五年的目標。政府可能希望尖端產業的發展，但這些產業發展變化過快不可預測，政府低估不可預測性是不可行的。」

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