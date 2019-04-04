防堵中國野心 美擴大南太島國軍事部署

2019-04-04

擬在密克羅尼西亞新闢海軍設施、擴建跑道

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國可能帶來的安全威脅，引起美歐軍事聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）關切。過去著重因應俄羅斯的北約，本週將針對中國的潛在威脅，首次召開部長級會議討論。而在太平洋地區，美軍也正在具戰略地位的太平洋島嶼擴大軍事部署，其中首重位於美國夏威夷和菲律賓之間的密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）。

考慮在密國舉行聯合軍事演習

華爾街日報三日報導，美國在加強與長年盟友的夥伴關係之際，也重新聚焦在太平洋地區具戰略地位，過去卻被忽略的島嶼，以防堵中國勢力擴張。根據密國政府官員以及去年十二月的官方紀錄，美軍已和這個人口僅十幾萬人的島國國防官員磋商，在當地新闢海軍設施，擴建機場跑道，還打算在密國舉行聯合軍事演習。今年一月，美國大使館發給密國外交部的電文提及相關安排，指「將增加在密克羅尼西亞聯邦的軍事部署和活動」，待確定相關活動和日期後，將知會該國。

五角大廈不願說明細節，僅表示拓展夥伴關係是戰略目標，以維護印度︱太平洋地區的自由開放。美國與密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉三島國簽有自由聯合協定，美方提供經濟、公共服務等，換取戰略領域的密切外交、經濟關係。這三國周邊有美軍在太平洋的重要據點關島，以及其他重要軍事設施，長期以來被視為美國勢力範圍，但中國近年來也悄悄在當地佈局，只是不如在南海般受到外界關注。

密國環礁 美飛彈測試地點

值得注意的是，密國與中國有正式邦交，也是密克羅尼西亞島群五國中，唯一與我國沒有邦交的國家。「台灣智庫」諮詢委員賴怡忠曾在受訪時指出，密國位於夏威夷與「第一島鏈」、甚至「第二島鏈」的中間點，美國飛彈測試地點就在密國一座環礁，因此中國勢力進入引起美方高度警戒，擔心中國可能以當地為基地，阻截從夏威夷過來的軍事資源。

美國之音（VOA）中文網報導，美國聯邦眾議院軍事委員會二日針對陸軍、空軍預算召開聽證會，陸軍部長艾斯博（Mark Esper）、空軍部長威爾森（Heather Wilson）均表示，以經濟後盾和投入力度而言，中國的中長期威脅更甚於俄羅斯；陸軍參謀長米萊（Mark Milley）說，「中國是美國和盟國中長期面臨的一大威脅」，「尋求削弱美國在太平洋地區的影響力，為二十一世紀中期前在全球挑戰美國創造條件」。

北約部長會議 中國威脅納議程

在此同時，北約也將召開部長級會議，討論中國的潛在威脅。美國正施壓盟國抵制中國電信巨擘「華為」，北約官員也擔心影響軍隊通訊安全、移動能力；但由於歐洲多國也歡迎中國和華為投資，因此中國帶來的挑戰遠比俄國複雜。中國的潛在威脅還包括去年公布「北極政策白皮書」，自稱「近北極國家」；在南海的軍事擴張，以及「一帶一路」倡議插足全球基礎設施等。

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