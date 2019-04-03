中客偷帶香腸赴日 驗出非洲豬瘟病毒

2019-04-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國去年八月爆發非洲豬瘟（ＡＳＦ）疫情後，日本農林水產省旗下動物檢疫所已通報多起入境檢疫陽性事件，違規豬肉食品驗出與中國ＡＳＦ病毒株吻合基因片段多達十七件。二日首度公告驗出日本第一例具有感染力的ＡＳＦ病毒，來源是兩名訪日中國旅客所持豬肉香腸。

農林水產省表示，驗出ＡＳＦ病毒的豬肉香腸是一月十二日由中國上海和青島出發、分別飛抵日本中部國際機場的兩名中國旅客所持「伴手禮」；當事人依規定遺棄後，當局經將近三個月反覆檢驗，才正式宣告具有感染力的ＡＳＦ病毒現身日本。

日本《家畜傳染病預防法》原則禁止個人旅客攜帶肉類產品入境，違者最高可處一百萬日圓（約廿八．一三萬台幣）罰款與三年有期徒刑。日方未來將加重查緝力道，考慮對違規者發出警告信；累犯及基於商業目的違法者，將交由警方處理。

人類不會感染ＡＳＦ病毒，它以豬隻為唯一自然宿主，但致死率百分百，且耐酸、抗鹼，甚至能在冷凍肉裡存活長達三年以上；豬隻可因食用帶病毒廚餘、直接接觸病豬或汙染物，或被帶毒的壁蝨叮咬而感染，無預防疫苗也無藥可醫，且染病後體內、排泄物、唾液皆將帶有病毒，豬舍同伴難以倖免。

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