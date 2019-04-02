凸顯非中國藩屬 日使用年號近1400年

2019-04-02

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕日本一日公布新年號「令和」，這是日本自西元六四五年第一個年號「大化」以來的第二四八個年號，代表一個新朝代來臨。日本使用年號的習慣雖然仿自中國唐朝，且大多出自於中國古籍，但使用年號的用意是要凸顯日本是一個與中國平起平坐的獨立國家。

不同「平成」引自史記

有別於「平成」年號引自中國「史記」的「內平外成」和「書經」的「地平天成」，新年號「令和」引用日本最古老的詩歌總集「萬葉集」，這是史上首次使用非中國古籍的年號，也是某種形式的「去中國化」。

日本在七世紀大量學習唐朝的律令制度，建立中央集權國家，稱為「大化革新」。當時，唐朝透過冊封制度，讓藩屬國向中國稱臣，例如朝鮮半島的「新羅」就使用唐朝年號。日本使用自創年號，除標榜自身也是「文明國家」，也強調並非中國藩屬。近一千四百年後，目前全球只剩下日本繼續使用年號。

日本年號有許多有趣的統計，雖然至平成為止，日本共出現二四七個年號，但使用的漢字僅有七十二個字，其中二十一個字出現十次以上，排名前五大為永、天、元、治、應，其中「永」最多，共出現二十九次。

247個年號 漢字僅有72個

在明治天皇頒布「一世一元」詔書前，日本天皇常以更改年號鞏固權力或改運，幕府時代則常因幕府更替而更改年號。「昭和」為日本史上最久的年號，長達六十二年又十四天，最短的年號為一二三八年於鎌倉幕府的「曆仁」，僅存在兩個月又十四天，據說「曆仁」發音不吉利。

由於明治之前的年號經常更改，因此產生一種類似「詞庫」的備選年號，例如「明治」大概在室町時期即存在，但一直沒被選中，「摃龜」十次後，終於中籤。「大正」年號出現於鎌倉時代，摃龜四次。「平成」最早於幕末時期出現在候補名單中，「昭和」則是首次入榜即被採用。日本歷史學者統計，史上摃龜最多次（四十次）的年號為「嘉德」，「寬安」以三十三次居次，第三名是摃龜二十六次的「建正」。

新年號公布前，不僅日本，連台灣和中國都加入年號大預測行列，其中日本網友提出「永和」年號，引起台灣和中國網友熱議，開玩笑說可以加註「豆漿」。

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