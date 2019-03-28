力抗軍政府 泰7黨結盟搶組閣權

2019-03-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕泰國二○一四年軍事政變以來的首場國會選舉，二十四日結束投票，開票過程卻始終停留在九十四％進度，最終結果五月才會出爐。雖然親軍方「公民力量黨」得票總數意外領先，但支持前總理塔克辛的「為泰黨」二十七日宣布與其他政黨籌組七黨聯盟「民主陣線」，自稱可望在眾議院拿下最多席次，因此擁有組閣權。

應可拿下眾院255席過半

一四年軍事政變前，泰國由為泰黨執政。它二十七日與有意合作的「未來前進黨」等五個政黨，聯合聲稱應可拿下眾院五○○席中的二五五席，正式宣告展開結盟，並代另一未出席的小黨「新經濟黨」表達合作意願。為泰黨領袖蘇達拉強調，他們希望阻止軍政府繼續掌權；廣獲年輕人支持的「未來前進黨」黨魁塔納通誓言要阻止軍政府擴權，並呼籲其他尚未表態的政黨加入聯盟，也相信最適合的總理人選就是蘇達拉。

提名現任總理帕拉育為總理候選人的公民力量黨，二十四日大選拿下將近七六○萬張票，超出為泰黨逾四十萬票。儘管為泰黨預估，「民主陣線」在眾院三五○直選議席及一五○席政黨比例制議席，可望奪下至少二五五席，但這並不代表它們一定贏得總理職位。軍政府在一六年八月公民投票通過的新憲法中，規定參議院二五○席全由軍政府指派，而泰國憲法規定，總理需取得至少國會議員三七六票同意；換言之，公民力量黨僅需在眾院取得約一二六席，就可能讓帕拉育出任總理，勝算明顯更高。

選舉觀察協會 指計票有瑕疵

關注泰國這次大選的「亞洲選舉自由觀察協會」（ANFREL）指出，計票等過程存在「重大瑕疵」，部分初步結果「非常不準確」，損及「這次大選的完整性」。泰國軍政府指定成立的選舉委員會已宣告五月才能公告選舉結果，但預計二十九日把最終的初步結果公諸於世。

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