缺合身太空裝 首次全女性太空漫步喊停

2019-03-27

美國國家航太總署（NASA）二十五日證實，由於國際太空站（ISS）的可用太空裝，每個尺碼（M、L、XL）目前僅有一件可及時備妥，原訂二十九日執行的人類史上首次全女性太空漫步任務，改由一名女性太空人搭配一名男性太空人共同執行。國際太空站自一九九八年啟用至今，已執行二一四次太空漫步任務，但都是由全男性或男女搭配的團隊執行。

原訂由兩名女性太空人柯克（Christina Koch，見圖）、麥克林（Anne McClain）共同執行任務，但麥克林二十二日執行太空艙外任務時，發現M號太空裝更為合身，而非平常所穿的L號。由於柯克也是穿M號，但國際太空站僅能在二十九日備妥一件M號，NASA遂決定改由柯克搭配男性太空人赫格（Nick Hague）共執任務。

根據NASA官網，現役三十八名太空人中，有十二人為女性。美國太空人據點、德州休士頓詹森太空中心（JSC）發言人狄恩（Brandi Dean）表示，為因應在微重力下生活時身體的改變，每個太空人在太空環境下穿的太空衣尺碼可能也會改變。由於沒有受訓環境可全面模擬微重力的出艙活動，太空人可能發現自己偏好的太空裝尺碼，在太空環境中有所改變。

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