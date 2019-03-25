《中日對照讀新聞》イチローは球史に前人未到の功績 政府が「国民栄誉賞」授与再検討へ 鈴木一朗達成棒球史上空前功績 日政府重新考慮頒發「國民榮譽獎」

2019-03-25

◎茅毅

米大リーグ、マリナーズで21日に現役引退を表明したイチロー外野手は、球史に前人未到の実績を残し日本人初の米国野球殿堂入りが確実になっている。

21日在美國職棒大聯盟（西雅圖）「水手隊」高掛球鞋的（日籍）外野手鈴木一朗，寫下棒球史上前無古人的成就，無疑將成為第一位進入美國「國家棒球名人堂」（National Baseball Hall of Fame）的日本人。

記者投票で決まる殿堂入りの条件は通算300勝、3千安打や500本塁打などが目安。イチローは2001年最優秀新人とMVPを同時受賞して鮮烈デビュー、3089安打を積み上げた。シーズン262安打、10年連続200安打のメジャー記録で1世紀超の歴史を誇る野球の母国に金字塔を打ち立てた。

球員能否進入該名人堂，由（具有「全美棒球記者協會」會員身分的）記者票選，（基本）條件為生涯300場勝投（投手）、3000支安打和500發全壘打（打者）等。一朗2001年從日本職棒轉戰大聯盟的第一個球季，就以包辦（「美國聯盟」）「新人王」及「最有價值球員」獎項的成績，予人鮮明深刻的印象，其大聯盟生涯累計揮出3089支安打。一朗並以單季最多安打（262支，2004年）、連續10年（每季）都擊出至少200支安打的大聯盟新紀錄，在自豪擁有逾百年歷史的棒球發源地美國，建立金字塔般的不朽傳奇。（譯按：大聯盟由美聯與「國家聯盟」組成。）

政府は国民栄誉賞の授与について改めて検討に入ります。菅義偉官房長官：「国民の皆さんにそういった声があること、こうしたことを十分、認識しておりますが、現時点においては何も決まっていない」。ただ、政府高官は国民栄誉賞について「当然だ。あとはタイミングの問題だ」と検討に入る方針を明らかにしました。

日本政府再度考慮是否頒授國民榮譽獎給一朗（譯按：一朗2001、2004年均以仍為現役球員、尚未退休為由，兩度婉謝這項榮譽）。內閣官房長官菅義偉表示，「（政府）已充分理解民眾有這類呼聲，但目前尚未做出任何決定」。不過，政府高層官員透露，「（頒給一朗是）理所當然，剩下的只是時機問題」，表明政府考慮（頒獎給他）的方向。

ニュース・キーワード新聞辭典

目安（めやす）：名詞，標準、目標。例：仕事（しごと）の目安を立（た）てる。（訂定工作目標。）

打（う）ち立（た）てる：動詞，建（樹）立、奠定。例：不滅（ふめつ）の金字塔（きんじとう）を打ち立てる。（建立不朽的金字塔。）

単語を読みましょう

イチロー（鈴木一朗（すずきいちろう）名字的片假名。他1994年將自己在日職「歐力士藍浪隊」登錄的姓名，從本名鈴木一朗改為イチロー）／球史（きゅうし）／前人未到（ぜんじんみとう，也可寫成「前人未踏」）／功績（こうせき）／国民栄誉賞（こくみんえいよしょう）／授与（じゅよ）／リーグ（英文league，聯盟）／マリナーズ（英文mariners，水手、船員）／外野手（がいやしゅ）／米国野球殿堂（べいこくやきゅうでんどう）／実績（じっせき）／安打（あんだ）／鮮烈（せんれつ）／積み上げる（つみあげる）／シーズン（英文season，職業運動的球季）／メジャー（英文major，重大（主要、一流）的）／タイミング（英文timing，時機、時間（點）的選擇（安排））

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