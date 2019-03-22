中國同化新疆 大學校徽去維文

2019-03-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕華爾街日報二十日報導，中國政府以「再教育營」拘禁新疆上百萬名維吾爾族人後，如今又強拆烏魯木齊的維族社區，意圖清洗維族文化，以打造一個「忠誠城市」，建立一個「服從的經濟中樞」，成為一帶一路倡議的示範點。在歷經兩年拘捕行動後，多數維族居民的生活及認同已被連根拔起。與此同時，據傳新疆多所大學已更換校徽，將原有的維文校名移除。

華爾街日報兩名記者親自走訪烏魯木齊，找到多座顯然已被棄用的清真寺，但在黑甲山試圖拍攝時，被帶到附近警局拘留。報導描述，當地許多清真寺空空蕩蕩，周邊棚戶區已被玻璃大樓和商場取代，維文書籍已在書店架上消失。

記者形容，烏魯木齊是新疆維族自治區首府，長期以來是全球維族社群中心，多數地區素來呈現突厥文化，但在清洗後，只剩下迎合中國遊客的元素。在當地曾經繁華的二道橋附近，就連販賣維族傳統小吃烤饢的攤販也已不復存在。對於烏魯木齊的改造，是中國共產黨強行同化維族計劃的最前線行動。

北京聲稱，拆除建築加上數十億美元的投資，正為當地帶來發展。然而，專家指出，共產黨旨在強化對新疆的掌控，按其意志將當地的長期反抗形象重塑，確保當地作為中國國家主席習近平全球發展野心的一個樞紐。

「我們無法再擁有自己的文化。」一名在國營企業上班的維族居民表示，在官員沒收他的《可蘭經》後，他不再造訪當地清真寺，其他人也不再前往。在最近某個週六，當地一家音樂酒吧只有寥寥十幾位客人，一名僱員稱「許多人已經離開」、「這是政治問題，我不能多說。」

維族人口約佔烏魯木齊的十三％，但在二○一七年，官方統計的烏魯木齊人口減少十五％，從二百六十萬降為二百二十萬，為過去三十多年來首見。

此外，中國社群媒體「微博」上也有網友爆料，北京正在新疆大專院校推動去維文的行動，新疆大學、新疆醫科大學、伊犁師範學院三所當地大學，近日正悄悄更換校徽，把原有的維文校名移除，此舉顯然是去除維族主體民族主義的行動。

路透則引述外交消息人士報導，中國當局最近向駐北京的歐洲外交官發出口頭邀請，訂於三月底組團訪問新疆，但在新疆「再教育營」爭議不斷之際，一些歐洲官員擔心，若應邀前往恐遭中國宣傳利用。

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