美農業部動物實驗 爆貓吃貓

2019-03-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕避免美國納稅人血汗錢淪為動物實驗幫凶的非營利組織「白袍浪費計畫」（White Coat Waste Project），十九日發布最新報告指出，美國農業部（USDA）農業研究局（ARS）旗下實驗室曾血淋淋上演「同類相殘」：為了研究弓形蟲感染症，竟從亞洲、非洲、拉丁美洲取得上百隻貓狗，殺來讓實驗貓吞食牠們染病的遺體器官。全案歷時逾十年，不知情的國會去年還大力抨擊這些國家罔顧動物生命，諷刺至極。

弓形蟲最終宿主是貓科動物，但可感染多數冷血動物和溫血動物，中招的人類胎兒和具有免疫缺陷的人或貓，皆有致命危險。ARS設在馬里蘭州貝爾茨維爾市的「動物寄生疾病實驗室」（APDL），因此於一九八二年展開研究：每年計有百隻八週大實驗貓遭餵食染病的同類，階段性任務完成後就一併喪命，至今已有近四千隻貓犧牲。

據「白袍浪費計畫」報告，直至二○一五年的近十幾年間，ARS更遠從海外網羅祭品，至少有三十四隻來自中國；狗隻則分別由越南肉品市場，以及巴西、哥倫比亞收容所取得，數量分別是四十二隻、一二○隻和三○九隻，通通就地被宰後，舌頭、大腦、心臟全運到美國，進了ARS實驗貓的五臟廟，成了弓形蟲研究的犧牲品。

另有四十二隻貓購自中國寵物市場與農場，還有衣索比亞抓到的四十八隻流浪貓，牠們的心臟、舌頭餵了相關試驗的實驗鼠。

這份報告的主筆是曾參與USDA研究計畫的美國獸醫基恩（Jim Keen），增添內容的真實性。報告還指出，USDA的「沒用實驗」不僅過時、浪費、不必要，還隱瞞大眾與美國國會。

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