訪義大利怕竊聽 習近平住宿遠離美使館

2019-03-18

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平將於二十一至二十四日訪問義大利，據稱此行規模達兩百人。義國媒體報導，為習近平安排住宿的中國官員向義方提出要求，住宿地點一方面要離中國大使館夠近，更重要的是要離美國大使館夠遠，因為中方擔心美國大使館屋頂安裝的儀器，能夠竊聽附近的聲波。

教廷傾向不派人見習

義國「頁報」（Il Foglio）十六日報導，羅馬的威內多大道（Via Vittorio Veneto）是豪華旅館集中區，也是來訪的外國領袖、明星下榻首選。但習近平二十一至二十二日兩天在羅馬的住宿，不會下榻威內多大道的旅館，反而是選擇羅馬中央公園另一側的「王子公園飯店」（Il Grand Hotel Parco dei Principi），原因是試圖避開坐落於威內多大道一二一號的美國大使館。

報導指出，習近平可能會下榻王子公園飯店六樓的皇家套房，那裡除了面對羅馬中央公園、享有大片綠意窗景外，還可以直接看到梵蒂岡聖伯多祿大教堂的圓頂。消息指稱，北京派人詢問教廷，試探教宗方濟各與習近平會面的可能性，據稱教宗給予肯定答覆，表示願在教廷外與習接觸。然而，中方隨即反悔，聲稱習近平訪義行程緊湊，難以安排會面。我外交部也表示，教廷已公開表示目前無此規劃，不會有梵蒂岡代表參加習在義大利的活動。

據傳北京態度轉彎，係因中共黨內意見分歧，認為習不應會見與中國無邦交的國家元首，導致「一帶一路」失焦；也有人質疑在美中貿易戰背景下，中國與教宗會面將刺激美國。不過，路透十七日引述梵蒂岡高層人士報導，教宗仍願與習會面，可能在最後一刻加入行程。

中國國家主席習近平將訪問義大利，據稱中方要求住宿地點必須遠離美國大使館，以免遭到竊聽。圖為習近平可能下榻的王子公園飯店（Il Grand Hotel Parco dei Principi）。（取自王子公園飯店官網）

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