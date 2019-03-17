吃雞蛋有害健康？ 新研究再掀戰

2019-03-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國西北大學費恩柏格醫學院主導的研究團隊，分析平均歷時約十七年、涉及近三萬人的六項歷史研究，發現相較於不吃雞蛋的成人，每天吃一．五顆雞蛋的人，罹患心血管疾病的風險更高，早死的風險也更高；成人食用愈多雞蛋，愈容易因過量攝取膽固醇而增加死亡風險。該項十五日刊登於《美國醫學會期刊》（JAMA）的最新研究，明顯與近期趨勢相左，引發學界討論。

研究團隊分析所取得的「每日飲食紀錄」，發現雞蛋中的膽固醇會增加中風、心臟病發的風險；每日攝取三百毫克膽固醇（約一．五顆雞蛋）的成人，會多出十七％罹患心血管疾病、十八％早死的風險；一週吃三至四顆雞蛋，可能增加六％罹患心血管疾病、八％早死的風險。但該項觀察性研究無法確認食用雞蛋與有礙人體健康的因果關係，也未分析其他可能的膽固醇來源，包括乳製品、紅肉等。

英國倫敦國王學院營養學家桑德斯說，該項研究的結果明顯與近期趨勢不同；一九九九年美國一項大型研究顯示，雞蛋中的膽固醇不會增加人類罹患心血管疾病的風險，且同樣的研究結果也披露於二○一三年《英國醫學期刊》（BMJ）一項涉及三百萬成人的研究當中；在此之前，中國一項最新研究甚至得出「常吃雞蛋可降低罹患心血管疾病風險」的結論。

美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院教授布魯斯‧李（Bruce Lee）說，「每日飲食紀錄」並非可靠的研究依據，因為這些資訊是人們對一整天飲食的回憶，而仰賴人類的記憶，可能得到很糟的結果。研究作者之一、預防醫學專家艾倫（Norrina Allen）坦承，該項研究並未考慮雞蛋被食用的方式（如水煮蛋、荷包蛋、炒蛋等），而這項因素可能影響研究結論。

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