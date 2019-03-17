美新北極戰略 防堵中國冰絲路

2019-03-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國國務院去年一月廿六日發表《中國的北極政策》白皮書自我定位為「近北極國家」，美國川普政府正積極研擬新北極國防戰略，應美國國會要求須在六月前發布，以防勢力擴張全球的中國進一步將野心投射北極。華盛頓郵報指出，此舉呼應美國國防部去年一月發表的《國防戰略報告》，再度反映對抗來自中國、俄羅斯的「強權競爭」乃美軍當前重心。

美國的新北極國防戰略將由國防部與白宮國家安全會議共同起草。美國國防部發言人邁可強調，只要行為符合國際規範，美國歡迎任何國家在北極活動。

事實上，美國因最西北端的阿拉斯加州跨越北極圈，乃北極理事會成員國，享受北極國家主權權利，國務卿龐皮歐五月六日至七日即預計前往芬蘭參加北極理事會。但隨著北極海冰消融帶出新航道，北極成了美國國防官員最新關注區域。

美國官員多年來擔心北極因航行變得較容易而逐漸軍事化一事，原本主要假想敵是俄國，但俄國畢竟是國界位於北極圈內最多的國家。中國則不然，一三年才獲准成為北極理事會觀察員，去年更首度提出「冰上絲綢之路」概念，成為「一帶一路」戰略的延伸。

以全境多處位於北極圈內的全球第一大島格陵蘭為例，當地打算興建三座機場且可能轉為軍用，美國國防部前部長馬提斯眼見中國有意投資，立刻建議格陵蘭的宗主國丹麥出手，丹麥最後決定提供其中兩機場貸款資金。邁可提醒，各國應對鉅額債務有所警覺，特別是債權國提供貸款予債務國進行基礎建設，不利後者主權與政治選擇，況且中國在北極活動皆缺乏透明度。

  • 美國海岸防衛隊破冰船「希利號」，二○○六年七月廿二日在美國阿拉斯加州烏特恰維克市附近的北冰洋內破冰前進。 （美聯社檔案照）

    美國海岸防衛隊破冰船「希利號」，二○○六年七月廿二日在美國阿拉斯加州烏特恰維克市附近的北冰洋內破冰前進。 （美聯社檔案照）

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