美新北極戰略 防堵中國冰絲路

2019-03-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國國務院去年一月廿六日發表《中國的北極政策》白皮書自我定位為「近北極國家」，美國川普政府正積極研擬新北極國防戰略，應美國國會要求須在六月前發布，以防勢力擴張全球的中國進一步將野心投射北極。華盛頓郵報指出，此舉呼應美國國防部去年一月發表的《國防戰略報告》，再度反映對抗來自中國、俄羅斯的「強權競爭」乃美軍當前重心。

美國的新北極國防戰略將由國防部與白宮國家安全會議共同起草。美國國防部發言人邁可強調，只要行為符合國際規範，美國歡迎任何國家在北極活動。

事實上，美國因最西北端的阿拉斯加州跨越北極圈，乃北極理事會成員國，享受北極國家主權權利，國務卿龐皮歐五月六日至七日即預計前往芬蘭參加北極理事會。但隨著北極海冰消融帶出新航道，北極成了美國國防官員最新關注區域。

美國官員多年來擔心北極因航行變得較容易而逐漸軍事化一事，原本主要假想敵是俄國，但俄國畢竟是國界位於北極圈內最多的國家。中國則不然，一三年才獲准成為北極理事會觀察員，去年更首度提出「冰上絲綢之路」概念，成為「一帶一路」戰略的延伸。

以全境多處位於北極圈內的全球第一大島格陵蘭為例，當地打算興建三座機場且可能轉為軍用，美國國防部前部長馬提斯眼見中國有意投資，立刻建議格陵蘭的宗主國丹麥出手，丹麥最後決定提供其中兩機場貸款資金。邁可提醒，各國應對鉅額債務有所警覺，特別是債權國提供貸款予債務國進行基礎建設，不利後者主權與政治選擇，況且中國在北極活動皆缺乏透明度。

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