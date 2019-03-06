骨髓幹細胞移植治愛滋 成功第２例

2019-03-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕愛滋病治癒再現曙光！繼美國患者布朗（Timothy Ray Brown）二○○七及○八年在德國柏林接受取自骨髓的造血幹細胞移植，體內導致愛滋病的人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）自此消失無蹤後，英國五日宣告，相同的幹細胞療法也在倫敦一名愛滋病患者身上見效，令十年來不斷複製「柏林病患（the Berlin patient）」成功案例、卻一再失敗的全球醫界振奮不已。

先前被譽為世上唯一治癒愛滋病患者的經典「柏林病患」布朗，一九九五年愛滋病確診，選擇五十九％患者採行的抗反轉錄病毒治療（ＡＲＴ）來抑制體內ＨＩＶ繁殖；但他二○○六年又被診斷出急性骨髓性白血病，就在柏林夏里特醫院醫師胡特（Gero Hütter）安排下，接受兩次造血幹細胞移植。

接受具ＨＩＶ抗體捐贈者基因移植

不過，他的捐贈者白血球表面不存在最常見ＨＩＶ︱１進入宿主細胞所憑藉的CCR5蛋白質，其CCR5基因反而有一段長為32鹼基對的缺失，這種「CCR5-Δ32」削除性突變等同阻斷ＨＩＶ︱１識別的門戶，擁有這種體質的百分之一不到歐洲人，也天生注定不會受到ＨＩＶ︱１感染。布朗在第一次移植對方造血幹細胞當天，就停止了ＡＲＴ治療；三個月後，他體內幾乎測不到愛滋病毒，用來衡量免疫功能的「CD4」細胞數卻節節高升，至今不再為治療愛滋病所苦。

儘管危險且痛苦的骨髓移植手術並非愛滋病療法的上選，但○三年確定感染ＨＩＶ︱１的「倫敦病患」也如法炮製，一六年接受「CCR5-Δ32」削除性突變者的骨髓，來治療一二年發現的霍奇金氏淋巴瘤。他只進行一次移植手術，術後十六個月才停止一二年開始進行的ＡＲＴ，一七年九月至今十九個月，體內不復見ＨＩＶ蹤影。

劍橋大學教授古普塔（Ravindra Gupta）領銜的醫療團隊，五日透過國際權威期刊《自然》及年度「反轉錄病毒和伺機性感染大會」（ＣＲＯＩ），宣布這項暌違十年的「里程碑」。儘管古普塔說判定「倫敦病患」已痊癒仍「言之過早」，但已證明「柏林病患」痊癒絕非「僥倖」，也讓科學界研究這項愛滋病療法有了再出發的全新動力。

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