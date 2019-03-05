印度砸931億 向俄租核潛艦抗中

2019-03-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕為了因應中國潛艦不斷出沒印度洋的威脅，印度七日將與俄羅斯簽署一項金額高達卅億美元（約九百卅一億台幣）的政府協定，租用第三艘「阿庫拉級」（Akula）核子動力攻擊潛艦。此為印度政府繼去年以五十五億美元（約一千七百億台幣）向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統後，又一筆向俄國採購軍備的鉅額訂單。

印度《經濟時報》四日引述消息人士報導，印度準備租用的阿庫拉級潛艦，將命名為「查克拉三號」（Chakra III）；該潛艦二○一四年被俄羅斯封存，未來將在俄國船廠進行大規模整修後，預計二○二五年安裝印度本土通訊與偵測系統，加入印度海軍，至少可服役十年。

「查克拉三號」是俄國研製生產的第三代核潛艦，也是「亞森級」（Yasen）核潛艦問世前，俄國最安靜的潛艦。阿庫拉級潛艦共有三型，印度目前租用的「查克拉二號」（Chakra II）屬於阿庫拉二級潛艦；「查克拉二號」由印度在一二年向俄國租用，租約將於二○二二年到期，屆時可再延長租約五年，直到新潛艦能完成測試。

印度一九八八年也曾向前蘇聯租用核動力攻擊潛艦，並以「查克拉」（Chakra）命名。在俄羅斯協助下，印度已有能力自行建造可攜帶核子彈道飛彈的核潛艦「殲敵號」（INS Arihant），因應中國和巴基斯坦的威脅。

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