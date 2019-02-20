解密「殺手T細胞」 助研發廣效型流感疫苗

2019-02-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲墨爾本大學多爾蒂研究所（Doherty Institute）微生物暨免疫學團隊，使用質譜分析技術解密別稱「殺手細胞」的「CD8+T細胞」與Ａ型、Ｂ型、Ｃ型流行性感冒病毒的胜肽結合密碼，分析六萬七千筆病毒序列，篩選出所有流感病毒共有的三筆抗原胺基酸序列；突破性的相關發現，將有助於廣效型流感合成胜肽疫苗的研發。這項研究成果已於十八日刊登在《自然雜誌、免疫學期刊》（Nature Immunology）。

世界衛生組織（WHO）統計，具明顯季節性特徵的流感，每年都會在全球造成數十萬人死亡。由於流感病毒極易產生變異，以躲避人類免疫系統的攻擊，且每年流行的病毒株都會稍有不同，為了維持保護力，人類當前並無法定期施打同款疫苗預防流感；與此同時，各國浪費在流感疫苗的相關醫療花費，每年就高達數兆台幣。美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）十六日指出，就人類目前的知識，恐怕難以研發出廣效型流感疫苗。

然而，根據墨爾本大學研究團隊的動物試驗結果，小鼠在接種通用抗原胺基酸序列研製的疫苗後，已可顯著抵禦三型流感病毒的入侵。主要研究作者庫薩寇斯（Marios Koutsakos）表示：「研究成果顯示，殺手Ｔ細胞抵禦流感病毒的免疫機制，堪稱研發廣效型疫苗的關鍵。我們確認所找出的抗原胺基酸序列，近一百年都沒有產生變異。」該研究團隊已申請專利，期許能透過新發現「降低流行性感冒與季節性流感對全球的衝擊」。

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