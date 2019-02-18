梅克爾籲各國裁軍 中國不甩

2019-02-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕就在美國和俄羅斯相繼宣布退出「中程核飛彈條約」（ＩＮＦ），外界擔憂挑起新軍備競賽之際，德國總理梅克爾十六日在慕尼黑安全會議上呼籲各國推動軍備裁減，並強調中國也應被納入裁減軍備行列。不過，北京當局隨即斷然拒絕梅克爾的建議；當天與會的美國副總統彭斯、俄羅斯外交部長拉夫羅夫，對此則不予置評。

美國本月初正式啟動退出ＩＮＦ進程，被指違規部署9M729新型巡弋飛彈系統的俄國，則表態不再與美國進行裁軍談判。美國和蘇聯於一九八七年簽署的ＩＮＦ，旨在禁止部署與生產射程範圍五百至五千五百公里的短、中程陸基彈道飛彈與巡弋飛彈，是冷戰以來美蘇兩大強權武器管制的核心協議。

梅克爾十六日表示，「裁減軍備是各方關切的事，倘若這類談判不僅涵蓋美國、歐洲與俄羅斯，而將中國也納入其中，我們當然樂觀其成。」然而，當天與會的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，隨即表態中國不願被納入ＩＮＦ，「中國嚴格按照防衛需要發展軍力，不會對任何一方構成威脅。因此，我們反對ＩＮＦ多邊化。」

中國正積極尋求二○三五年實現軍隊現代化，推進高速巡弋飛彈等技術。英國智庫「國際戰略研究所」（ＩＩＳＳ）指出，中國現有的五○一款陸基飛彈發射器，有四三一款違反ＩＮＦ，並有逾九十五％彈道飛彈與巡弋飛彈不符ＩＮＦ；一旦中國適用ＩＮＦ，就必須銷毀八十％陸基飛彈發射器，「很難想像中國如今還會接受ＩＮＦ這類制度」。

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