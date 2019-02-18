梅克爾嗆川普 讓國際秩序崩潰

2019-02-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕德國總理梅克爾十六日在年度慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上對美國總統川普的外交政策開砲，細數美歐歧見並逐一反駁川普政府的立場，同時為國際事務多邊協商機制與支持伊朗核子協議辯護，強調該協議是在從研發飛彈到恐怖主義等許多非核議題上影響德黑蘭當局的最佳管道。

面對人數最多、成員包括副總統彭斯、川普長女伊凡卡與多名國會議員的美國代表團，梅克爾告訴與會各國領袖及全球頂尖安全與外交官員，她能了解美方對伊朗在中東地區擴張的憂慮，美歐在伊朗核協議上立場不一令她頗為灰心，但該協議是與德黑蘭當局溝通的重要管道，對國際外交而言有其必要。針對此議題，橫亙於美歐之間的唯一問題，就是退出協議能否對遏制伊朗發展核武的共同目標有所幫助？還是藉由保留該協議以便或許能在其他領域上對伊朗施加壓力，來得能對共同目標更有助益？

梅克爾指協議是對話關鍵 在慕尼黑會議獲滿堂彩

但稍後發言的彭斯仍敦促歐洲國家退出伊朗核子協議，稱伊朗是「資助世界恐怖主義的領頭國」，籲請歐洲盟國不要破壞美國對伊朗的制裁…「我們歐洲夥伴與我們、伊朗人民以及該區盟國與朋友站在一起的時刻到了。歐洲夥伴退出伊朗核協議的時刻到了。」相較於贏得滿堂彩甚至還有人起立鼓掌長達數分鐘的梅克爾發言，與會者對彭斯的發言則僅予禮貌性掌聲。

德國、英國、法國、中國、俄羅斯與歐盟在川普去年單方面宣布退出後，一直努力保住與伊朗簽署的核子協議；該協議免除對伊朗的制裁以換取限制伊朗的核計畫，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）認為伊朗迄今都遵守協議規範，但川普仍堅持退出。與會的伊朗外長查瑞夫痛斥華府才是中東地區動盪的最大來源，認為美、英、法上月設立的可規避美國制裁的新支付機制「支援貿易通匯工具」（ＩＮＳＴＥＸ）並不夠…「歐洲國家若想泳渡危險美國單邊主義的浪潮，就不能怕濕身」。

德盼恢復多邊協商 彭斯籲歐洲勿破壞美方制裁

梅克爾的演說有很大一部分在於列舉予駁斥川普政府的不當外交政策，稱以美國為首的國際秩序「崩潰成渣」，並對美國以國安為由威脅提高德國汽車關稅特別悲痛，指稱這種想法「有點驚人」，畢竟德國ＢＭＷ在美國有一座主要製造廠。梅克爾最後籲請恢復自川普主政後便不復見的多邊協商機制，此舉或許緩慢困難，但仍優於專斷獨行。

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