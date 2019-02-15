狂轟杜特蒂 菲女記者遭逮

2019-02-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕去年被美國「時代」雜誌選為「年度風雲人物」的菲律賓新聞網站「Rappler」執行主編瑞薩（Maria Ressa）十三日因一宗網路誹謗案被捕，她遭拘禁一夜後，十四日已交保獲釋。瑞薩和該網站屢屢抨擊菲國總統杜特蒂的掃毒行動與動用私刑的「法外處決」事件。她獲釋後，指控杜特蒂政府濫權，利用法律使異議人士噤聲。

瑞薩的保釋金為十萬菲律賓披索（約六．五萬台幣），若罪名成立，最高可判刑十二年，這也是她首次被捕，但她自稱自去年十二月以來，已六度因遭提告而支付保釋金。五十五歲的瑞薩譴責此舉為對新聞自由的威脅。「菲律賓全國記者聯盟」痛批這是「一個恃強凌弱政府無恥的迫害行為」。國際特赦組織菲國分部亦認為該誹謗案純屬捏造，出於露骨的政治動機。

Rappler二○一二年五月的一篇報導，指控華裔菲籍商人肯格與毒品走私、人口販運及謀殺案有關，並暗示菲國前最高法院首席大法官柯羅納與肯格勾結，柯羅納之後也被彈劾。美國「富比世」雜誌一○年曾把肯格列為菲國富豪之一。直到二○一七年，肯格才對瑞薩與撰稿記者提告。

菲國司法部聲稱，瑞薩純因正常的刑訴程序被捕。杜特蒂發言人也說，對她的指控無涉新聞自由。瑞薩則反駁說，肯格提告時，早過了一年的追訴時效，且網路犯罪防治法乃二○一二年九月通過，不應溯及既往。

杜特蒂毫不掩飾對Rappler的厭惡，稱它為「假新聞的出口」，還曾暗示該網站為美國所有，故可能與美國中情局（CIA）有關。他也以逃稅為由，揚言對Rappler、「菲律賓每日詢問報」與「ABS-CBN」電視台等報導其負面消息的媒體開鍘。

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