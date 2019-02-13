美前駐北京武官：中國2035年前不會輕啟戰端

2019-02-13

「解放軍作戰能力有重大缺陷」

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國前駐北京武官、獨立軍事分析家卜思高（Dennis Blasko）指出，中國人民解放軍在作戰與指揮能力上存在重大缺陷，致使中國領導人對其打勝仗的能力存疑，他斷定二○三五年之前，中國不會輕啟戰爭。與此同時，中國國家主席習近平近日簽署中國有史以來第一道監察人民解放軍訓練的命令，以「全面提高新時代備戰打仗能力」。

美國國會旗下的「美中經濟暨安全評估委員會」七日舉行「何事讓習夜不成眠：北京的內外挑戰」聽證會，美國之音（VOA）報導，與會的卜思高作證暗示「中國軍隊能否打仗與打勝仗，可能是使習近平夜不能寐的一個問題」。

他說，「我的證詞涉及大量公開來源的證據，表明中國高層領導人意識到解放軍在作戰與指揮能力方面存在重大缺陷」，而儘管解放軍持續取得新武器裝備，並進行了一九五○年代以來最大規模的結構性改革，但中國領導高層「對軍隊的作戰能力缺乏信心，以及解放軍的教育與培訓制度未能使指戰員（指揮與戰鬥人員）為戰爭做好準備」。他說，據此推斷，中國領導人「在近期至中期內，幾乎沒有任何胃口讓解放軍參戰，而較傾向在不爆發戰爭的情況下，透過威懾與行動實現中國的國家目標」。

他指出，在習近平擔任中央軍委主席後，相關評估的次數增加，而基於中國公開做出的評估，難以支持美國國防戰略中有關中國正進行「一個在近期尋求印太區域霸權的軍事現代化計畫」的說法。不過他也警告，解放軍對自身缺點的評估本質上是主觀的，因此須將之納入其他國家對中國日益增長的軍力與意圖的客觀分析中。

卜思高的說法，似乎與習近平近期推動旨在提升解放軍作戰能力的措施不謀而合。中國中評社報導，習簽署命令，發布「解放軍軍事訓練監察條例」，於三月一日生效。報導指出，這部中國軍事訓練監察領域的第一部法規，將全面貫徹習強軍思想，全面建成世界一流軍隊，全面提高新時代備戰打仗能力。中國解放軍現役軍人達兩百多萬人，為全球規模最大的軍隊。

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